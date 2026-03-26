Abril vai dar mais dinheiro a quem poupa em Certificados de Aforro

O próximo mês será de boas notícias para quem já investe ou planeia investir em Certificados de Aforro. Depois de meses de taxas estáveis ou em ligeira descida, a recente subida da Euribor pode fazer os juros da poupança crescerem.

Em abril, quem subscrever a Série F, atualmente em comercialização, vai receber uma taxa de juro de 2,138%, um aumento de 12,6 pontos base face ao mês anterior.

Este é o valor mais elevado desde maio de 2025 e a maior variação mensal em mais de dois anos, conforme mencionado pelo jornal Expresso.

A taxa de juro base dos Certificados de Aforro da Série F é revista mensalmente, sendo calculada com base na média aritmética da Euribor a três meses observada nos dez dias úteis anteriores ao antepenúltimo dia útil de cada mês.

O valor é arredondado à terceira casa decimal e não pode ultrapassar os 2,5%, teto máximo definido pelo Estado, que o reduziu face aos 3,5% da Séie E.

A esta taxa base acrescem prémios de permanência que aumentam com o tempo:

0,25% entre o segundo e o quinto ano;

0,50% do sexto ao nono;

1% no décimo e décimo primeiro anos;

1,50% no décimo segundo e décimo terceiro;

1,75% nos últimos dois anos.

Os juros são capitalizados automaticamente de forma trimestral, já líquidos de IRS, e o resgate antecipado é possível após o primeiro vencimento de juros. O investimento mínimo é de 100 euros, podendo cada aforrador aplicar até 100 mil euros nesta série.

Inversão de tendência

Depois de três meses de queda, os Certificados de Aforro do Estado voltam a mostrar sinais de subida, refletindo a recente evolução da Euribor a três meses.

Esta subida, em abril, marca uma inversão da tendência recente e é consequência da guerra do Médio Oriente, numa altura em que os mercados estão a prever um aumento dos juros do Banco Central Europeu (BCE), para lidar com o eventual pico na inflação, à boleia do aumento do preço do petróleo e do gás natural.

A última subida mensal tão significativa remonta a fevereiro de 2023, quando a taxa base avançou 31 pontos base.

Apesar disso, a taxa atual é a melhor remuneração inicial dos últimos dez meses, aproximando-se dos níveis registados na primavera de 2025.

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