5 apps Android para instalar no seu smartphone

As apps são cada vez mais poderosas ajudando os utilizadores nas mais variadas tarefas, nem que sejam elas passar alguns minutos a jogar um bom jogo.

As propostas que hoje trazemos são complementos ao smartphone Android. Venha conhecer estas aplicações.

Lensa: Editor de fotos

Lensa é um editor de fotos que tem vindo a ser muito falado nas últimas semanas pelos seus filtros que recorrem à Inteligência Artificial baseada em Stable Diffusion para criar avatares absolutamente impressionantes. Além dos Avatares tem muitas outras funcionalidades interessantes.

A aplicação é realmente incrível, no entanto, coloca em causa questões como direitos de autor, já que a Stable Diffusion recorre a criações originais de artistas que não deram autorização para tal.

Remover fundo de fotos

Também no campo da edição de imagem, sugerimos uma app muito útil para remover os fundos de fotos e que funciona bastante bem e de forma eficaz. Poderá remover o fundo de uma foto, editar e colocar um novo fundo ou simplesmente partilhar.

Pode ser útil para retratos, mas também para quem vende produtos na internet e quer remover qualquer informação que esteja à volta do produto.

Homepage: InShot Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 Estrelas

Simple Habit: Meditation

Se pretende introduzir a meditação na sua vida, esta pode ser uma app por onde começar. São pequenos hábitos diários que o poderão ajudar a ter uma vida mais equilibrada do pondo de vista físico e mental, através de sessões guiadas.

São sessões curtas de 5 minutos diários que poderão fazer toda a diferença na sua vida.

Sync for Reddit (Pro)

Esta é a app que qualquer pessoa que usa o Reddit com frequência deve ter instalada. A versão Pro remove todos os anúcios do Sync for Reddit já conhecido, no entanto, não é uma app oficial, mas é bastante fiável, com login seguro, acesso a comentários, mensagens, perfil e muito mais.

IRFSpro

A app IRFSpro promete tornar mais fácil o acesso a toda a informação relativa a infrações rodoviárias no Código da Estrada, RST - Regulamento de Sinalização de Trânsito, RCE e outra legislação avulsa.

Segundo o programador, as mudanças a qualquer uma das legislações poderá demorar até 24 horas as ser atualizada na app.