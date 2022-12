O centro de todo o ecossistema Android é a Google Play, onde todas as apps e jogos estão presentes. Os utilizadores só precisam de aceder e escolher as propostas que querem ter nos seus smartphones, abrindo a porta a novas funcionalidades.

Todos os anos a Google recolher e seleciona as melhores propostas, mostrando aos utilizadores o que esta loja pode oferecer. As propostas deste ano já foram avaliadas e assim as melhores apps e jogos da Google Play em 2022 já foram escolhidas pela Google. Venha conhecer as melhores apps e jogos do universo Android.

Melhores apps e jogos da Google Play em 2022

Com muitas categorias, a Google tem na Google Play uma oferta variada de jogos e apps no seu catálogo. Estas estão acessíveis a todos os que têm um smartphone Android e uma simples conta de uma das maiores empresas de tecnologia da Internet.

A lista agora apresenta revela o que de melhor esta loja tem para oferecer, fruto de todo o trabalho dos programadores. Divide-se em várias categorias, algumas novas, e abre as portas para que todos possam testar novas ofertas e alargar ainda mais o que +podem tirar dos seus smartphones

Melhores aplicações de 2022

Melhor para se divertir: PetStar

Melhor para o crescimento pessoal: Breathwrk

Melhores itens essenciais para o dia a dia: Plant Parent

Melhores joias escondidas: recuperar atletismo

Melhores aplicações para o bem: a aplicação STIGMA

Melhor para usar: Todoist

Melhor para tablets: bolso

Melhor para Chromebooks (nova categoria): BandLab

Melhores jogos de 2022

Melhor Multijogador: Dislyte

Melhor Pick Up & Play: Angry Birds Journey

Melhores Indies: Dicey Dungeons

Melhor História (nova categoria) : Papers, Please

Melhor Contínuo (nova categoria) : Genshin Impact

Melhor no Play Pass (nova categoria) : Very Little Nightmares

Melhor para tablets: Tower of Fantasy

Melhor para Chromebooks (nova categoria) : Roblox

Agora que a lista está conhecida, podem instalar e avaliar as apps e jogos apresentados. Têm o selo de aprovação da Google e são, neste momento o que de melhor a Google tem acessível aos seus utilizadores. A única questão é: Concorda com esta lista? Que propostas Android mais o cativaram em 2022?