SpaceX está a preparar um concorrente para o iPhone? Eis o que se sabe

A SpaceX poderá estar a desenvolver um dispositivo de Inteligência Artificial (IA) com aspeto próximo de um smartphone.

De acordo com fontes citadas pelo The Wall Street Journal, a SpaceX terá mostrado a investidores e outros stakeholders um protótipo de um dispositivo de IA ainda numa fase inicial de desenvolvimento.

Segundo essas mesmas fontes, o dispositivo seria mais fino e elegante do que um iPhone, situando-se visualmente algures entre um pequeno telemóvel com ecrã tátil e o já conhecido Rabbit R1.

A empresa terá feito questão de sublinhar que o design ainda está longe de fechado e que tudo pode mudar significativamente antes de uma eventual apresentação pública.

Um ecossistema já preparado para o hardware

O que torna este rumor particularmente plausível aos olhos de analistas é o facto de a SpaceX já possuir know-how de fabrico em grande escala, além de acesso a chips capazes de suportar processamento de IA diretamente no dispositivo.

A isto soma-se um movimento que já era conhecido: o interesse da SpaceX em expandir para o setor das telecomunicações móveis através do Starlink Mobile, posicionando-se como potencial concorrente de operadoras já conhecidas.

Quanto ao software, o dispositivo assentaria sobre um sistema operativo proprietário, integrando tecnologia da xAI, a empresa de IA de Musk, adquirida pela SpaceX este ano.

Esta abordagem permitiria à empresa fugir da dependência de plataformas de terceiros, como o Android da Google.

Elon Musk negou projeto

Apesar dos detalhes avançados pelo The Wall Street Journal, Elon Musk classificou a notícia como "totalmente falsa".

Assim, deixou o tema num impasse entre o que fontes internas terão revelado à imprensa e aquilo que o próprio diretor-executivo garante publicamente.

Uma corrida que já tem outros concorrentes

Este suposto projeto da SpaceX surge num momento em que a categoria de dispositivos de IA tem conhecido interessados.

A OpenAI, por exemplo, trabalha há já algum tempo com Jony Ive, antigo diretor de design da Apple, num dispositivo próprio, e reforçou recentemente a equipa com a contratação de Paul Meade, ex-vice-presidente da Apple ligado ao desenvolvimento dos Vision Pro.

Ainda assim, importa recordar os dispositivos de IA lançados por startups como a Humane ou a Rabbit, que ficaram aquém das expectativas comerciais, mostrando que a intenção de vender um gadget deste tipo está longe de garantir que os consumidores o queiram efetivamente comprar.