SpaceX está a preparar um concorrente para o iPhone? Eis o que se sabe
A SpaceX poderá estar a desenvolver um dispositivo de Inteligência Artificial (IA) com aspeto próximo de um smartphone.
De acordo com fontes citadas pelo The Wall Street Journal, a SpaceX terá mostrado a investidores e outros stakeholders um protótipo de um dispositivo de IA ainda numa fase inicial de desenvolvimento.
Segundo essas mesmas fontes, o dispositivo seria mais fino e elegante do que um iPhone, situando-se visualmente algures entre um pequeno telemóvel com ecrã tátil e o já conhecido Rabbit R1.
A empresa terá feito questão de sublinhar que o design ainda está longe de fechado e que tudo pode mudar significativamente antes de uma eventual apresentação pública.
Um ecossistema já preparado para o hardware
O que torna este rumor particularmente plausível aos olhos de analistas é o facto de a SpaceX já possuir know-how de fabrico em grande escala, além de acesso a chips capazes de suportar processamento de IA diretamente no dispositivo.
A isto soma-se um movimento que já era conhecido: o interesse da SpaceX em expandir para o setor das telecomunicações móveis através do Starlink Mobile, posicionando-se como potencial concorrente de operadoras já conhecidas.
Quanto ao software, o dispositivo assentaria sobre um sistema operativo proprietário, integrando tecnologia da xAI, a empresa de IA de Musk, adquirida pela SpaceX este ano.
Esta abordagem permitiria à empresa fugir da dependência de plataformas de terceiros, como o Android da Google.
Elon Musk negou projeto
Apesar dos detalhes avançados pelo The Wall Street Journal, Elon Musk classificou a notícia como "totalmente falsa".
Assim, deixou o tema num impasse entre o que fontes internas terão revelado à imprensa e aquilo que o próprio diretor-executivo garante publicamente.
Uma corrida que já tem outros concorrentes
Este suposto projeto da SpaceX surge num momento em que a categoria de dispositivos de IA tem conhecido interessados.
A OpenAI, por exemplo, trabalha há já algum tempo com Jony Ive, antigo diretor de design da Apple, num dispositivo próprio, e reforçou recentemente a equipa com a contratação de Paul Meade, ex-vice-presidente da Apple ligado ao desenvolvimento dos Vision Pro.
Ainda assim, importa recordar os dispositivos de IA lançados por startups como a Humane ou a Rabbit, que ficaram aquém das expectativas comerciais, mostrando que a intenção de vender um gadget deste tipo está longe de garantir que os consumidores o queiram efetivamente comprar.