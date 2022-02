Governo dos EUA vai investigar a compra da Activision Blizzard pela Microsoft

Em meados do mês passado a Microsoft anunciou que havia comprado a criadora de jogos Activision Blizzard. Sem dúvida que este foi uma das novidades mais marcantes deste novo ano no mundo dos videojogos, e com ela surgiram também algumas preocupações, especialmente por parte da rival Sony.

No entanto, de acordo com as mais recentes informações, o governo norte-americano, através da FTC, vai investigar esta aquisição da empresa da Xbox.

FCT vai investigar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft

A compra da Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft aconteceu no mês passado e envolveu a impressionante quantia de 60.000 milhões de euros (68,7 mil milhões de dólares). Desta forma, a empresa de Satya Nadella conquistou assim uma importante marca criadora de muitos jogos populares, tais como Call of Duty, Candy Crush e World of Warcraft.

No entanto, a proposta de aquisição será agora analisada e investigada pela Federal Trade Commission (FTC), uma das entidades norte-americanas responsável por investigar as fusões que acontecem no país.

Desta forma, a investigação da FTC vai analisar em pormenor de que forma a compra da Activision Blizzard pela Microsoft pode prejudicar as empresas concorrentes, através da limitação do acesso aos jogos mais populares da criadora. Tal como aqui já referimos, esta é também a principal preocupação da Sony, cujas ações caíram 12% após o anúncio da aquisição. Mas de acordo com as informações recentes, a Activision Blizzard deverá lançar pelo menos os próximos três Call of Duty para a PlayStation.

Relembramos que a Sony ainda continua a ter mais vendas do que a Microsoft no que se refere a consolas. E, para além disso, uma grande parte dos ganhos da Activision vem das compras dos seus jogos para a PlayStation.

O objetivo da Microsoft é fechar o negócio da compra em junho de 2023. Mas caso o acordo não se concretize, então a empresa da Xbox teria que pagar à Activision Blizzard um valor entre os 2 mil milhões e os 3 mil milhões de dólares.