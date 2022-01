Ações da Sony caem 12% após Microsoft anunciar a compra da Activision Blizzard

Uma das mais importantes notícias de ontem no que respeita ao segmento gaming foi o anúncio da compra da criadora de jogos Activision Blizzard pela Microsoft. Esta é uma grande aposta da empresa de Redmond e a novidade irá rechear ainda mais o serviço de assinatura Xbox Game Pass, que é o que realmente interessa para os jogadores.

No entanto há já algumas consequências que já se estão a fazer sentir com esta notícia. E segundo as mais recentes informações, após o anúncio da Microsoft, as ações da Sony caíram 12%.

O mundo dos jogos ficou ontem marcado pela notícia de que a Microsoft comprou a Activision Blizzard por mais de 60.000 milhões de euros. Com este ambicioso negócio, a empresa liderada por Satya Nadella vai poder adicionar mais grandes títulos de sucesso produzidos pela criadora, como Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Crash Bandicoot, entre outros, ao seu serviço de assinatura Xbox Game Pass.

Estas notícias são sobretudo positivas para os jogadores da Xbox que tenham assinatura na plataforma Xbox Game Pass. Mas podem ser uma verdadeira dor de cabeça para a Sony.

Ações da Sony caem 12% após compra da Activision Blizzard pela Microsoft

De acordo com as informações recentes, após o anúncio da compra da Microsoft, as ações da Sony caíram em mais de 12% em Tóquio, nesta quarta-feira (19). Em concreto foi uma descida de 12,79% e tudo indica que se deve ao receio de alguns investidores de que a concorrência da PlayStation se esteja a tornar cada vez mais forte.

Assim, com a compra da Activision Blizzard, os investidores temem que a Microsoft possa retirar trunfos importantes da PlayStation, oferecendo assim um catálogo muito mais apelativo que possa fazer tremer a oferta da Sony.

Alguns especialistas já opinaram sobre a situação, como Piers Harding-Rolls, diretor de pesquisa de jogos da Ampere Analysis, referindo que:

Não há dúvida de que este acordo enfraquece a posição da Sony no mercado. Independentemente do conteúdo da Activision Blizzard ser progressivamente exclusivo para plataformas e serviços Xbox, a inclusão de novos lançamentos no Xbox Game Pass para várias grandes séries de jogos, incluindo Call of Duty, prejudicará os negócios dos parceiros da Sony. A Sony beneficiou da capacidade de negociar conteúdo exclusivo de Call of Duty, mas isso está agora ameaçado.

Por sua vez, as ações da Activision Blizzard aumentaram significativamente, tendo crescido mais de 25% após a divulgação da novidade.