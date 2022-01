iPhone: Sabia que pode desativar o recurso Encontrar ao desligar o smartphone?

Conheça as diferentes formas de utilizar a app Encontrar para localizar um dispositivo ou objeto pessoal perdido, como ver a localização num mapa ou marcá-lo como perdido.

Caso tenha perdido ou não saiba onde deixou um dispositivo Apple ou objeto pessoal, só tem de utilizar a app Encontrar num iPhone, iPad ou iPod touch com a versão mais recente do iOS ou iPadOS ou num Mac com a versão mais recente do macOS com sessão iniciada no mesmo ID Apple. Também pode utilizar as apps Encontrar Dispositivos ou Encontrar Objetos no Apple Watch com a versão mais recente do watchOS.

Para um iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Mac, AirPods ou Beats suportado perdido, também pode utilizar a app Encontrar num dispositivo que pertença a alguém no seu grupo de Partilha com a família ou iniciar sessão em iCloud.com/find num navegador.