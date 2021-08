iOS 15 permite vincular AirPods com o seu Apple ID como parte da Rede Encontrar

A Rede Encontrar é um recurso fenomenal para quem tem vários dispositivos Apple, como um iPhone, AirTags, AirPods, entre outros. Com a chegada do iOS 15, a Apple introduziu novidades que são muito úteis e que vão ajudar o utilizador em situações complicadas. Por exemplo, se alguém lhe roubar o seu iPhone e o desligar, este continuará a estar acessível à Rede Encontrar. O mesmo se passa com os auscultadores AirPods.

A Apple anunciou vários novos recursos para os utilizadores de AirPods com iOS 15. As novidades incluem o Conversation Boost para AirPods Pro e, pela primeira vez, o verdadeiro suporte Encontrar.

Mesmo ligados a outro dispositivo, o proprietário saberá onde estão

Com o aparecimento dos AirTags, a Apple iniciou uma nova e mais abrangente rede de deteção de dispositivos e objetos perdidos. A Rede Find My, em português de Portugal Rede Encontrar, está cada vez mais rica em funcionalidades. Depois de ter adicionado várias opções de monitorização aos AirTags, como o recurso de localização em tempo real, chega a vez desta Rede usar no iOS 15 a tecnologia Bluetooth para localizar precisamente os AirPods quando estivermos perto deles.

Assim, se os perdermos num espaço perto de nós, podemos utilizar os bicons BT para chegarmos até eles. Este recurso estará disponível para AirPods Pro e Max e também mostrará a localização atual dos AirPods no mapa, mesmo quando não estiverem ligados ao nosso iPhone ou iPad.

Conforme já mostrámos nas novidades do iOS 15, agora até um iPhone desligado será possível de localizar com a Rede Encontrar. Para isso, tal como se fosse uma etiqueta localizadora, basta um utilizador com um iPhone passar próximo do tal iPhone desligado, que este irá usar o iPhone próximo, de forma incógnita, para dizer ao proprietário onde se encontra.

O que foi alterado no iOS para o Encontrar detetar os AirPods?

Esta novidade poderá abrir um novo e aliciante capítulo para este recurso da Apple. Portanto, a empresa para conseguir tal feito teve de vincular finalmente os AirPods ao Apple ID. Conforme foi visto no código interno do iOS 15, os dispositivos perdidos continuarão a enviar a sua localização ao proprietário através da Rede Encontrar, mesmo que outra pessoa os ligue noutro dispositivo.

É importante ressaltar que, apesar de estar vinculado a um Apple ID, os AirPods não terão um bloqueio de ativação como os dispositivos iOS. Este sistema será mais parecido com o que a Apple oferece atualmente com o AirTag, que está vinculado a uma conta da Apple, mas pode ser redefinido com algumas etapas manuais.

Além desta informação, também foram encontradas novas animações incluídas no iOS 15 beta 5 que mostram como remover os AirPods da Rede Encontrar (Find My Network).

Para AirPods Max, temos de segurar o botão de cancelamento de ruído ao mesmo tempo que seguramos a coroa digital durante 12 segundos. Esta ação deverá desemparelhar os auscultadores da app Encontrar. Quanto ao modelo Pro, as etapas são um pouco mais complicadas e exigem segurar os dedos nos orifícios da coluna enquanto se pressiona o botão nas hastes várias vezes.

Estes AirPods estão vinculados ao seu Apple ID. Removê-los permitirá que outra pessoa configure a Rede Encontrar. […] A remoção destes AirPods permitirá que outra pessoa configure a Rede Encontrar e estes deixarão de estar vinculados ao seu Apple ID.

Estes recursos ainda estão em implementação e provavelmente exigirá uma atualização de firmware para os AirPods Pro e AirPods Max. Os AirPods de primeira e segunda geração não serão compatíveis com a Rede Encontrar e com a Localização exata.