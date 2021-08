Preço das gráficas Nvidia RTX 3000 está a cair mais do que o das AMD RX 6000

Nunca antes se falou tanto da falta de componentes que assola o o setor industrial. Este é um problema que tem afetado praticamente todos os segmentos tecnológicos, em especial o das placas gráficas, não só ao nível da escassez de equipamentos como também no aumento do preços dos mesmos.

No entanto, uma recente pesquisa descobriu que o preço das GPUs Nvidia RTX 3000 está a cair mais do que o dos modelos RX 6000 da AMD.

Preço das Nvidia RTX 3000 cai mais rápido do que das AMD RX 6000

Uma pesquisa levada a cabo pelo site alemão 3dcenter.org revela que as mais recentes placas gráficas das linhas Radeon RX 6000 da AMD e GeForce RTX 3000 da Nvidia ainda estão a ser vendidas por um valor acima do preço recomendado pelas fabricantes. No entanto, os resultados demonstram também que o preço destas GPUs tem caído, mas com uma maior expressão nos modelos da Nvidia.

O site realizou um trabalho de recolha dos valores das linhas Nvidia RTX 3000 e AMD RX 6000 apresentados desde o início de 2021. Segundo os resultados, em janeiro as GPUs estavam com um preço 30% a 40% acima dos recomendados, e mantiveram-se altos meados do mês de maio.

Mas as gráficas da AMD atingiram valores 214% acima do recomendado no início de maio. E, depois disso, o preço começou a baixar até estabilizar em cerca de 155% em julho de 2021. Por sua vez, as GPUs da Nvidia apresentavam um pico do valor em meados de maio, com um preço 304% acima. Depois disso também sofreram uma queda, mas mais acentuada do que os modelos da AMD, até aos 144% acima do inicialmente sugerido agora em agosto.

Na Alemanha, os modelos Nvidia GeForce RTX 3000 chegaram a custar até três vezes mais do que o valor recomendado. E, nessa altura, as gráficas AMD Radeon RX 6000 já revelavam uma queda no seu valor. Mas depois de ambas as marcas terem chegado a um preço 153% acima, no início de julho, o preço dos modelos AMD aumentou 6%, enquanto que as GPUs Nvidia ficaram cerca de 10% mais baratas.

Segundo alguns especialistas, este panorama deve-se a vários fatores, nomeadamente ao facto de as fabricantes terem apertado o cerco à utilização destas gráficas para a mineração de criptomoedas.