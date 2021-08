Apple lança novas versões betas públicas para iOS 15 e iPadOS 15

Se quer já testar o iOS 15 e todas as suas novidades, e não é programador, pode fazer parte de um grupo de "testers" que recebem a versão beta para usufruir agora do que vai ser apresentado dentro de algumas semanas. Se ontem a Apple apresentou o iOS 15 beta 5 para programadores, com estas novidades que demos a conhecer, hoje lança as betas públicas.

Há algumas novidades e há mais estabilidade no sistema operativo quer para o iPad, quer para o iPhone. Está a entrar agora na reta final das versões de testes.

Se está interessado em se inscrever no programa de teste beta público da Apple, pode fazê-lo através do site da Apple aqui. A nova versão do software da Apple não estará completa até ao seu lançamento no outono, quando será lançada a versão final oficial.

Ainda devemos esperar eventuais bugs e certos comportamentos instáveis, mas já se sentirão menos, pela maturidade da versão.

Nesta verão beta 5 irá, como já referimos ter acesso a estas novidades:

O que há de novo no iOS 15 beta 5?

Conforme foi referido em cima, há algumas novidades, apesar de não serem tão profundas como nas versões beta anteriores. Assim, podemos perceber que a aplicação Meteorologia tem um novo ícone que adiciona profundidade, tornando-o semelhante ao ícone do Mapas no iOS 15. Além disso, há novos ecrãs de integração para as aplicações Mapas, Casa e Fotografias.

No iPadOS 15 beta 5, a Apple fez uma pequena alteração na interface do Safari, então a barra de endereços agora está delineada em vez de preenchida.

O iPadOS 15 beta 5 também traz uma nova configuração “Usar ícones grandes” para a área “Ecrã inicial e Dock” na aplicação Definições. Isso estava localizado anteriormente na área de configurações de “Ecrã e Brilho”.

Além disso, a app Definições na opção Safari e depois em Acessibilidade, há uma nova opção para “Mostrar cor nas barras superior e inferior”.

Outro pormenor que mudou foi a nova mensagem para “iPhone localizável depois de desligado”.

Outro melhoramento deu-se na Central de notificações com o design dos grupos de notificações. De acordo com as notas de lançamento da Apple: “Contactos herdados foram removidos do iOS e iPadOS 15 beta 5 e voltarão numa versão futura.”. Há também um novo indicador na App Store para quando o utilizador tem uma versão beta TestFlight de uma aplicação instalada.

A app Lembretes ganhou um ecrã de explicação para detalhar o novo recurso Lista inteligente:

Na App Store também existe uma janela de explicação que refere alguns detalhes sobre o Serviço de localização.

Estas são algumas das novidades captadas na beta 5 e na versão beta 5 pública saída agora.