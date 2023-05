É quase certo que a Apple vai lançar este ano o iPhone com a porta USB-C, para assim cumprir as regras da União Europeia. Este poderá ter algumas limitações, algo que não é pretendido. Assim, e ainda antes de ter lançado o iPhone com porta USB-C e a Apple já tem problemas com a União Europeia.

Mesmo sendo apenas para o dia 28 de dezembro de 2024, a Apple deverá entrar já no padrão da União Europeia para as portas de carregamento. Isso leva a que tenha de mudar o iPhone para usar uma porta USB-C e alterar assim toda a sua estrutura e os cabos que fornece.

Um rumor do início do ano dava como certo que iria ser dada prioridade aos equipamentos com a certificação "Made for iPhone", algo que vai contra a nova norma da União Europeia. Os restantes iriam ter limites na velocidade de carregamento e na transmissão de dados.

Em resposta a esse rumor, a União Europeia parece ter já reagido. O comissário europeu Thierry Breton terá enviado uma carta à Apple, onde alertou que a prática de limitar as funcionalidades dos cabos USB-C não seria permitido. Isso poderá colocar em causa a venda do iPhone na União Europeia quando a lei entrar em vigor.

Esta informação é avançada pelo jornal alemão Die Zeit, tendo como fonte uma entidade fidedigna. Esta carta foi obtida pela agência de notícias alemã DPA, e o relatório diz que a União Europeia também terá alertado a Apple durante uma reunião que aconteceu em meados de março.

Ainda que possa ser uma realidade, a Apple tem o tempo a seu favor, com o limite a estar no final de 2024. Pode colocar esta validação na porta USB-C nos modelos do iPhone 15 ainda este ano. Com o iPhone 16 a ter um lançamento previsto para setembro de 2024, mesmo esses dispositivos estariam no mercado antes desta lei entrar em vigor.

A informação revelada trouxe também um dado importante. A União Europeia pretende publicar um guia para garantir uma "interpretação uniforme" da legislação até o terceiro trimestre deste ano. Claro que esta é ideia apenas um rumor e nunca foi confirmado pela Apple. Ainda assim, é possível que esteja nos seus planos, mesmo com o iPad a não ter este elemento na sua porta USB-C.