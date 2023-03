Parece certo que será o iPhone 15 a trazer a primeira porta USB-C para os smartphones da Apple. Esta é uma mudança importante e muito grande, que obrigará a algumas alterações para garantir o melhor. Uma nova informação mostra que até os cabos vão ter de ser especiais para garantir o máximo.

A chegada da porta USB-C ao iPhone é inevitável. Com a necessidade de cumprir as normas impostas pela União Europeia a Apple irá mudar o seu smartphone e abandonar a sua porta proprietária, que veio a desenvolver e a melhorar ao longo de muitos anos.

Uma nova informação veio mostrar que a Apple poderá criar algumas limitações para os cabos que não sejam oficiais. Estes não vão conseguir carregar o iPhone 15 à potência máxima ou transmitir dados a uma taxa elevada com alguns cabos de terceiros.

Cables w no MFI will be software limited in data and charging speed — ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Quem avança com esta informação é o conhecido leaker @ShrimpApplePro, que descreveu que apenas os cabos com a certificação MFi vão oferecer o máximo. Esta é uma imposição da Apple, algo que já o faz há vários anos com outros acessórios de marcas terceiras.

No passado foi avançado que o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus alcançariam velocidades de transferência USB 2.0, o mesmo que o atual padrão Apple Lightning. Já os modelos de topo, o iPhone 15 Pro/Pro Max vão ser ainda mais rápidos, com velocidades USB-C 3.2 e Thunderbolt 3.

Apesar de não ser um cenário desejado pelos utilizadores, é algo que a Apple tem vindo a fazer em outros produtos da marca. É uma forma de elevar os seus parceiros e de dar aos utilizadores a certeza de que obtêm o máximo ao optarem por estas soluções.

Na verdade, não parece ser um exclusivo da Apple, já que alguns fabricantes Android fazem o mesmo, mas a outro nível. Apenas alguns cabos certificados conseguem oferecer as velocidades de carregamento mais elevadas como temos visto.