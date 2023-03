A Microsoft tem mudado o seu sistema operativo atual ao longo dos anos como se este estivesse para durar. Contudo, surge (novamente) a possibilidade de uma nova versão, o Windows 12. Apesar da empresa negar, apareceu agora outra evidência através da Intel.

Vem aí o Windows 12?

Quando lançou o Windows 10, a Microsoft alertou que esse seria a última versão que iriam lançar. Não iriam terminar ali a sua presença, mas esse passaria a ser o padrão para o futuro. Isso acabou por se revelar falso quando apresentou o Windows 11 e todas as suas novidades.

Agora há novamente provas de que uma nova versão do sistema da Microsoft estará a ser preparada. Falamos do Windows 12, que estará já a ser mostrado aos parceiros da gigante do software, para que estes possam contribuir com ideias para o tornar melhor.

MTL-S has additional 5.0 x4 from CPU(for M.2?) 5.0 x16 5.0 x4 4.0 x4 From CPU Direct No AVX512 Z890 has additional 4.0 x4 from chipset, x24 Gen4 lanes total Wi-Fi 7 debut It says support windows 12 on OS list(?) Now only 6P+8E and 6P+16E, 8P under dev? That’s everything I know

A informação acima veio do conhecido leaker @leaf_hobby, que a partilhou via Tweeter. Esta publicação acabaria por ser apagada, mas deixa claro que o Windows 12 existe e que a Microsoft estará a preparar a sua chegada com um lote de novidades muito grande, com é normal.

Espera-se que a Microsoft apresente ainda este ano esta nova versão do seu sistema, para o tornar público mais tarde, em 2024. Tudo isto é ainda especulação, mas segue os princípios que a empresa habituou os utilizadores ao longo dos anos e que, pr exemplo, aplicou com o Windows 11.

Quanto a novidades para o Windows 12, tudo parece apontar para uma aposta ainda maior na IA. Já o fez no Windows 11, mas aqui deverá ser ainda maior. Isso acabará por requerer mais processamento e é aqui que entram os parceiros como a Intel, AMD e outros, para fornecerem o que é necessário.

Naturalmente, que nem a Microsoft e nem a Intel confirmaram esta informação. Será necessário aguardar mais tempo e ver se o Windows 12 se materializa ou se tudo passará por fazer crescer ainda mais o Windows 11 e manter este sistema mais alguns anos no ativo.