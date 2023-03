O mercado dos browsers tem estado a mudar ao longo dos últimos meses, em especial no desktop. Há mudanças importantes e cada vez mais os sistemas operativos são importantes para a decisão dos que estão a dominar. OS dados mais recentes mostram isso mesmo, com o Safari da Apple a preparar-se para ultrapassar o Edge da Microsoft.

O fim do IE e a sua remoção do Windows veio abrir a porta para que novos browsers cresçam em utilização. Tudo apontava para que fosse o Edge a herdar estes utilizadores, mas a verdade é bem diferente, como se poderá ver nos dados agora apresentados pela Statcounter.

Edge está a perder terreno para o Safari da Apple

De forma clara, temos o Safari a crescer de uma forma que poderá incomodar a Microsoft e o Edge. O browser da Apple aumentou a sua base de utilizadores e está agora a menos de 1 ponto percentual de assumir a segunda posição na tabela de browsers no desktop. Temos o Edge com 10,84% contra os 10,14% do Safari.

Nesta lista, o Chrome continua a dominar de forma única, com 66,12% do mercado a estar sob seu controlo. O top 5 do mês de fevereiro é fechado com o Firefox e o Opera, mas muito distantes de todas as restantes propostas.

Microsoft sem presença nos browsers dos smartphones

Já no mercado dos browsers para smartphones, o cenário é diferente. Aqui temos o Chrome e o Safari a assumirem 90% do mercado, ainda que a proposta da Google tenha 66% contra os 24% que a Apple consegue assumir para si.

A lista segue com uma proposta exclusiva deste mercado, o Samsung Internet, com quase 4,5% do mercado dos browses móveis. O top 5 é fechado com o Opera e o UC Browser, cada um com cerca de 1,5% de todo o mercado dos smartphones.

Ainda que não tenha ido buscar os utilizadores do IE, fica claro que o crescimento do Safari é a prova de que o Edge não foi capaz de convencer os utilizadores. O cenário poderá continuar a evoluir e a proposta da Apple ultrapassar mesmo o que a Microsoft criou para o seu browser.