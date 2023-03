Poucas são as empresas que estão a ficar fora dos efeitos da inteligência artificial e do que esta traz. A Meta e Mark Zukerberg já tinham alertado para o interessa da empresa, mas agora tudo aprece ter ficado mais claro. A Meta vai trazer a inteligência artificial para o WhatsApp e do Messenger.

Meta vai apostar também na Inteligência Artificial

Mark Zuckerberg, o responsável máximo da Meta revelou que a empresa está a criar grupo de produtos de alto nível para elevar o trabalho realizado pelas ferramentas de IA, enquanto tenta acompanhar uma verdadeira corrida na IA entre as grandes empresas de tecnologia.

Numa publicação feita no Facebook, Mark Zuckerberg disse que o novo grupo será formado por equipas de toda a empresa. Estas devem estar a trabalhar em IA generativa, a tecnologia que sustenta o ChatGPT. Estará focado em construir experiências ​​em torno desta tecnologia em todos os produtos da Meta, começando por ferramentas criativas e expressivas.

WhatsApp e Messenger vão ser os primeiros a receber

A longo prazo, a Meta quer concentrar-se no desenvolvimento de personas de inteligência artificial que podem ajudar as pessoas de várias maneiras. Esses recursos de IA podem incluir novos filtros do Instagram, assim como ferramentas de conversa no WhatsApp e no Messenger, conforme revelou Mark Zukerberg.

Estas novidades podem não ser exclusivas dos produtos da Meta. Do que se sabe, tal como os utilizadores dos serviços devem receber estas novidades de braços abertos, a Meta pode acabar por oferecer estes recursos também para empresas de vendas e suporte a clientes.

Mark Zukerberg reconheceu os potenciais problemas

Ainda que pareça algo simples e até natural, esta novidade traz alguns perigos. No ano passado a Meta lançou publicamente um chatbot com inteligência artificial de nome "BlenderBot 3". A experiência não correu bem, pois demorou pouco até que o chatbot naturalmente começasse a fazer comentários ofensivos.

A terminar a sua publicação no Facebook, Mark Zuckerberg revelou o que espera conseguir e como o vai fazer: "Temos muito trabalho fundamental a fazer antes de chegar às experiências realmente futurísticas, mas estou animado com todas as coisas novas que construiremos ao longo do caminho".