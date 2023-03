Não é novidade nenhuma que Portugal tem sido um alvo de ciberataques. De acordo com dados recentes, os ciberataques de ransomware em Portugal aumentaram 120% no 2.º semestre de 2022.

No contexto de ransomware, com um total de 11 ciberataques, um aumento de 120% face ao semestre anterior, Portugal encontra-se na 24.ª posição no ranking mundial de países mais afetados por este tipo de ciberataque.

Estes ciberataques, que representam 65% do total analisado, visaram principalmente o setor industrial (14%), seguido do comércio a retalho (7%) e setor de saúde (7%). Setores como a construção, tecnologia, educação, transporte e logística, bem como o governo e as suas diferentes administrações, por essa ordem, também sofreram com estas ameaças.

Ransomware: As vulnerabilidades zero-day

Embora boa parte dos últimos seis meses tenha sido marcada pela exploração de vulnerabilidades ou fraquezas de software já conhecidas na primeira metade de 2022, tais como Follina (CVE-2022-30190) ou a vulnerabilidade CVE-2022-26134 de Atlassian Confluence, muitas das vulnerabilidades com maior impacto observadas no período analisado foram exploradas em ataques zero-day (ataques que ocorrem antes sequer da divulgação ou publicação da vulnerabilidade para o público), ou em ataques em que a vulnerabilidade já foi dada a conhecer, mas ainda não estava disponível um patch ou correção

A S21sec analisou um total de 13.243 vulnerabilidades publicadas com um nível crítico (17%), elevado (41%), médio (40%) e baixo (2%) de gravidade. Os meses mais ativos na divulgação de vulnerabilidades foram os meses de agosto, setembro e dezembro, e a engenharia social foi o principal vetor de acesso inicial através de campanhas de phishing.

O relatório está disponível gratuitamente aqui.