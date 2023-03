Envios de placas gráficas caíram 15,4% no quarto trimestre de 2022

O mercado de hardware não está a atravessar uma fase nada fácil devido à dificuldade em escoar os produtos já lançados. A crise económica faz com que os consumidores tenham um menor poder de compra, e também algum receio de grandes gastos, para além de canalizarem as suas reservas de dinheiro para bens mais essenciais, sendo que mesmo esses estão a preços elevados. Desta forma, é de esperar que o setor apresente vendas inferiores face aos anos anteriores e as informações recentes indicam que os envios de placas gráficas caíram 15,4% no quatro trimestre de 2022.

Envio de GPUs cai 15,4% no último trimestre de 2022

Segundo os últimos dados revelados pelo analista de mercado Jon Peddie Research (JPR), no quarto trimestre de 2022, os envios de placas gráficas para PC caíram 15,4% comparativamente ao terceiro trimestre do mesmo ano. Já se a comparação foi relativa ao mesmo período de 2021 (quatro trimestre de 2021), essa queda é ainda mais acentuada de 38%. Nos últimos três meses do ano passado foi enviado um total de 64,2 milhões de placas gráficas.

Do total de gráficas enviadas no último trimestre de 2022, 71% dizem respeito aos modelos fabricados pela Intel (-1,1% face ao último trimestre); a Nvidia arrecadou 17% dessa participação (+0,68%) ficando à frente da AMD que conseguiu enviar 12% de GPUs nesse período (+0,4%), tal como podemos ver pelo gráfico seguinte.

O analista explica que "no geral, as GPUs terão uma taxa de crescimento anual de 0,19% durante os anos de 2022 a 2026 e vão atingir um total de 3,013 milhões de unidades até ao final do período de previsão. Nos próximos cinco anos, a penetração de placas gráficas discretas (dGPU) para PCs vai crescer para atingir um patamar de 32%".

Os detalhes indicam que os envios totais de GPUs, que incluem todas as plataformas e todos os tipos de gráficas, diminuíram 38%, as GPUs para desktop caíram 24% e as dos portáteis apresentaram uma queda de 43% numa comparação ano a ano.

No que respeita ao setor dos processadores para PC, o envio de chips caiu 17,4% no quatro trimestre de 2022 em comparação aos três meses anteriores e diminuiu 35,3% face ao mesmo período de 2021.

Pode ver estes e outros dados em maior pormenor aqui.