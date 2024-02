Foi finalmente corrigida a falha no Edge que roubava os dados do Chrome

O mercado dos browsers está cada vez mais competitivo e com propostas muito interessantes. O domínio permanece no Chrome, mas o Edge tem conseguido crescer e afirmar-se ao longo do tempo. A Microsoft tem oferecido algumas funcionalidades que cruzam estas propostas. Uma delas estava com um comportamento anormal e agora foi corrigida, tendo o Edge deixado de roubar os dados do Chrome.

O Edge deixou de roubar dados ao Chrome

A Microsoft quer que os utilizadores do Windows, do Linux, do macOS, do Android e do iOS usem o Edge. Este seu browser é baseado no Chromium e surge de forma nativa no Windows, mas tem versões dedicada e cada vez melhores nos restantes sistemas operativos.

Claro que por vezes tem algumas posições mais estranhas para atrair mais utilizadores, algo que nem todos entendem ou aceitam. Uma das últimas situações, aparentemente resultado de uma falha, roubava os dados do Chrome e de outros browsers e usava-os no Edge.

O Edge possui um recurso que oferece a opção de importar dados do navegador em cada arranque de outros navegadores com a autorização do utilizador. O estado deste recurso pode não estar a ser sincronizado e apresentado corretamente em vários dispositivos. Isso está corrigido.

Com a mais recente versão do Edge (121.0.2277.128) que a Microsoft lançou, este problema parece estar agora resolvido. Na lista de melhorias e correções consta uma entrada que refere que esta situação resultava de um erro e que não estaria a funcionar da forma pretendida pelos utilizadores.

Um comportamento anormal do browser da Microsoft

Ao atualizar para esta versão, os utilizadores vão deixar de ter este comportamento que não era esperado. O Edge passará a respeitar a decisão do utilizador de ter, ou não, esta funcionalidade ativa, o que leva novamente o browser para o seu funcionamento normal.

Importa recordar que esta é uma funcionalidade que a Microsoft criou para o Edge para facilitar a migração entre este browser e a restante concorrência. Traz para os utilizadores todos os separadores abertos nas restantes propostas quando o Edge é lançado pelos utilizadores. Está normalmente desativado, mas pode ser tornado ativo pelo utilizador a qualquer momento.

Esta é mais uma situação que muitos entendem ser estranha num dos produtos da Microsoft. Curiosamente estas falhas tendem sempre a beneficiar o Edge e outras propostas, dando-lhes uma vantagem sobre toda a concorrência.