Google apresentou o Pixel Fold, o seu primeiro smartphone dobrável

Há muito, muito tempo, que se fala da possibilidade da Google revelar um smartphone dobrável, o óbvio Pixel Fold. Este esteve várias vezes para surgir, mas insistia em demorar a materializar-se. Agora tudo mudou e o Pixel Fold existe e está oficialmente apresentado, sendo esperados mais detalhes na I/O deste ano.

O Pixel Fold foi finalmente revelado

Os rumores e as fugas de informação têm-se acumulado ao longo do tempo. Já sabíamos que o Pixel Fold era real e que seria apresentado em breve. A informação deste smartphone dobrável acumulava-se e mostrava que estaria pronto a se revelado.

A Google mudou o seu paradigma e agora abriu para todos o Pixel Fold. O seu primeiro smartphone dobrável é agora oficial e deverá ser conhecido em detalhe muito em breve. A gigante das pesquisas prometeu para o dia 10 de maio muitas mais novidades, apresentada durante a I/O deste ano.

Smartphone dobrável chega durante a I/O de 2023

Para o dar a conhecer ao mundo, a Google escolheu as suas redes sociais para o fazer, não preparando um evento e trazendo o Pixel Fold fora da data esperada. Através do Twitter publicou um vídeo, comemorando também o dia do Star Wars, com a frase "May the fold be with you".

Nessa mesma publicação, encaminha os utilizadores para a sua loja, onde tem já o seu smartphone dobrável para ser visto. Apenas revela ali a data de apresentação, o dia 10 de maio, na I/O, e permite também registar para receber mais informações mais tarde.

Google tem ainda de revelar as especificações

Ainda assim, ficam validados alguns rumores que foram já apresentados antes. Vai seguir a linha do gama Z Fold da Samsung e ter uma dobradiça central. O ecrã espera-se que tenha no mínimo 5,8 polegadas, abrindo depois para as 7,6 polegadas no seu ecrã interior.

Está assim apresentado ao mundo o próximo smartphone da Google. O Pixel Fold regressa já na próxima semana, na I/O. Não vai chegar sozinho e poderá ser um complemento para o próximo tablet da gigante das pesquisas, que vai surgir na I/O deste ano também.