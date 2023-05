MouthPad: o equipamento que vai controlar o seu PC e telefone com… a língua

O mundo da tecnologia está sempre a surpreender-nos com o desenvolvimento de novos equipamentos, uns mais dentro do normal e outros mais insólitos. Recentemente foi criado um dispositivo que vai permitir ao utilizador controlar o seu computador ou smartphone com a língua! Vamos então conhecer melhor o MouthPad.

MouthPad: para controlar o PC e telefone com a língua

Possivelmente já se admirou com vários equipamentos tecnológicos estranhos que servem como suporte aos produtos tecnológicos já existentes. Bem, e de facto a criatividade não tem limites e agora ficámos a conhecer o MouthPad, um dispositivo que permite controlar o computador ou o smartphone com a língua. O equipamento foi criado pela empresa Augmental e acaba por ser uma espécie de comando controlado pela língua do utilizador que é compatível com PCs e smartphones.

Este curioso dispositivo poderá então ser usado, por exemplo, por pessoas com alguma deficiência motora que assim podem controlar o computador ou telefone, como clicar nos botões do rato, sem precisarem de usar as mãos. A Augmental diz que o MouthPad foi projetado para todo o género de utilizadores, englobando quem sofre de algum tipo de deficiência, mas também para quem não tem nenhum problema que iniba movimentos.

Para o efeito, o equipamento é personalizado e desenhado através do scan 3D à boca do cliente. É depois criado através de resina dental à prova de água e o seu formato acaba por ser muito semelhante aos aparelhos dentários que conhecemos.

Assim que o dispositivo é inserido na boca do utilizador torna-se numa espécie de touchpad. E através da língua, a pessoa consegue mover o cursor pelos movimentos na área central deste 'aparelho'. O clique no botão direito é ativado pelo movimento de chupar e o clique no botão esquerdo, que é o mais usado, acontece quando se pressiona a língua contra o palato.

Veja melhor como funciona o MouthPad através do vídeo seguinte.

Em termos de características, o MouthPad pesa apenas 7,5 gramas e mede 80 x 50 x 30mm e 0,7mm de espessura. A Augmental garante que o equipamento não interfere significativamente na fala. O dispositivo liga-se ao PC, smartphone e/ou tablet por via Bluetooth e a sua bateria tem uma duração de 5 horas de uso continuado. O tempo de carregamento é de cerca de 2 horas e estima-se que a sua vida útil seja de até 500 ciclos de carga.

MouthPad é compatível com Windows, Linux, macOS, iOS e Android. Para já encontra-se na fase beta de desenvolvimento, mas pode ser pré-encomendado, embora não seja ainda conhecido o seu preço. Deverá chegar ao mercado no terceiro trimestre de 2023, estando ainda a aguardar a aprovação da FCC.