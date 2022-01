Apple Lisa: Um desastre de computador que custava 10 mil dólares e que a NASA confiava

A história da Apple é rica em muitos momentos de glória tecnológica, apesar de ter fracassos que quase lhe custaram a sobrevivência. Contudo, hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Há 30 anos, a empresa lançava no mercado o seu computador dedicado ao mundo empresarial, o Apple Lisa. Sim, foi um fracasso, caro, mas deu àquela pequena equipa muita experiência.

O Apple Lisa foi um computador pessoal concebido na Apple Computer, Inc. no início da década de 80. Oficialmente, "Lisa" significava "Local Integrated Software Architecture", mas era também o nome da filha do co-fundador da Apple, Steve Jobs.

Apple Lisa, uma máquina poderosa, mas muito cara

O projeto Lisa foi iniciado na Apple em 1978 e evoluiu para um projeto de conceção de um poderoso computador pessoal, com uma interface gráfica de utilizador (GUI), que seria direcionado para clientes empresariais.

Em setembro de 1980, Steve Jobs foi forçado a abandonar o projeto Lisa, pelo que se juntou ao projeto Macintosh. Ao contrário da crença popular, o Macintosh não é um descendente direto de Lisa, embora existam semelhanças óbvias entre os sistemas e a revisão final, a Lisa 2/10, foi modificada e vendida como o Macintosh XL.

Atenção que quando juntamos a palavra desastre ao projeto Lisa não tem a ver com a qualidade da máquina. O Lisa era um sistema mais avançado (e muito mais caro) do que o Macintosh daquela época em muitos aspetos, tais como a sua inclusão de proteção de memória, multitarefa cooperativa, com sistema operativo sofisticado baseado em disco rígido, um protetor de ecrã incorporado, uma calculadora avançada com uma fita de papel e RPN, suporte para 2 megabytes de RAM, slots de expansão e um ecrã de maior resolução.

Foram precisos muitos anos até que várias destas características fossem implementadas na plataforma Macintosh. A proteção de memória, por exemplo, só apareceu no sistema operativo Mac OS X em 2001. O Macintosh, no entanto, apresentava um processador 68000 mais rápido (7,89 MHz) e som.

A complexidade do sistema operativo Lisa e os seus programas carregavam o microprocessador Motorola 68000 de 5 MHz de modo que o sistema ficasse lento, particularmente quando se deslocava nos documentos.

Há 30 anos era uma "fruto proibido"

O Lisa foi introduzido pela primeira vez em 19 de janeiro de 1983 a um custo de 9.995 dólares (atualmente custaria algo como 22 mil euros). É um dos primeiros computadores pessoais comerciais a ter uma interface gráfica e um rato. Utilizava uma CPU Motorola 68000 a uma frequência de relógio de 5 MHz e tinha 1 MB de RAM.

A Lisa original tinha duas unidades de disquetes de dupla face Apple FileWare 5¼ polegadas, mais conhecida pelo nome de código interno da Apple para a unidade, "Twiggy". Tinham uma capacidade de aproximadamente 871 kilobytes cada, mas exigiam disquetes especiais.

As unidades tinham a reputação de não serem fiáveis, pelo que o Macintosh, que foi originalmente concebido para ter um único Twiggy, foi revisto para utilizar uma unidade de microfloppy Sony 400k em janeiro de 1984. Foi também oferecido um disco rígido externo opcional de 5 MB ou, mais tarde, um disco rígido Apple ProFile de 10 MB (originalmente concebido para o Apple III).

Com tantos problemas e a um preço "astronómico", a Apple sentiu necessidade de lançar uma nova versão. Assim, em janeiro de 1984 apareceu o Apple Lisa 2. Este foi lançado no mercado a um preço entre os 3.495 e os 5.495 dólares. Estava agora muito mais barato que o modelo original.

A empresa de Cupertino deixou cair também as unidades de disquete Twiggy a favor de uma única microfloppy Sony de 400k. Foi possível comprar o Lisa 2 com um ProFile e com apenas 512k de RAM. A versão final da Lisa disponível incluia um disco rígido interno opcional de 10 MB fabricado pela Apple, conhecido como o "Widget".

Fiasco empresarial

O Apple Lisa revelou-se um fracasso comercial para a Apple, o maior desde o desastre Apple III de 1980. Os clientes empresariais pretendidos não conseguiram pagar o preço elevado do Lisa e optaram, em grande parte, por comprar PCs IBM menos caros, que já estavam a começar a dominar a informática empresarial de secretária.

O maior cliente do Lisa foi a NASA, que utilizou o LisaProject para a gestão de projetos e que se viu confrontada com problemas significativos quando o Lisa foi descontinuado.

