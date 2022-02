Ao comunicarmos com os serviços de mensagens que usamos no dia a dia, arriscamo-nos a revelar mais do que pretendemos numa mensagem. Nem sempre é propositado, mas a verdade é que mostramos informações que para muitos devem ser mantidas em segredo.

Quem usa o Telegram tem agora a possibilidade de enviar essa informação, mas mantê-la em segredo, sendo apenas vista por quem o pretender. É simples de usar e dá a quem receber a informação a escolha de ver ou não o conteúdo. Veja como o fazer.

Com o nome Spoiler, esta é uma das novidades recentes do Telegram. O seu nome revela a sua utilidade e a sua função dentro deste serviço de mensagens, garantindo que apenas quem quer ver a mensagem o poderá fazer, não sendo visível para todos.

Enviar uma mensagem com um spoiler no Telegram

Para poderem usar esta funcionalidade, os utilizadores devem escrever as suas mensagens da forma normal, tal como o fazem em qualquer situação do dia a dia. A diferença nestes casos é que devem após essa escrita selecionar o que querem esconder.

Com esta escolha realizada, feita com o clicar no texto pretendido, devem agora carregar nos 3 pontos existentes no canto superior direito. Aqui vão encontrar várias opções dedicadas ao texto, devendo ser escolhida a primeira, chamada Spoiler.

Ler a informação escondida de forma simples

De imediato vão ver o texto escondido, podendo a mensagem ser enviada. Quem a receber, e também o próprio utilizador, vai ver este bloco de texto ser escondido e não visível de forma clara. É com o clicar nesta área que o texto escondido será visível.

Também sempre que abrirem esta conversa o texto do spoiler estará escondido e invisível para o utilizador. O mesmo irá acontecer na lista de conversa, onde o texto vai estar mascarado. Só precisam de repetir o processo para voltar a ver a mensagem escondida.

É com esta funcionalidade recente do Telegram que vão passar a poder enviar toda a informação que querem, sem estar a revelar demasiado aos contactos. Apenas quem quiser ler o poderá fazer, tendo acesso ao final do filme, à história escondida ou qualquer outra informação.