Sendo sistemas diferentes, nem sempre é fácil colocar o Android e o iOS a comunicar de forma perfeita. Depende sempre da Google e da Apple, mas existem algumas situações padrão que não estão a funcionar corretamente.

Para resolver uma falha que existe no Android, a Google aplicou uma novidade à app Mensagens, para garantir a comunicação. A partir de agora, as reações às mensagens do iMessage passam a ser bem interpretadas no Android, como seria esperado.

Android aproxima-se do iPhone

Há muito tempo que as mensagens no Android estão a funcionar de forma incorreta. Sempre que uma reação a uma mensagem no iPhone é colocada, do lado do sistema da Google esta não é bem interpretada. Em vez de um emoji, surge apenas um texto a relatar isso.

Já se sabia que a Google estava a tentar contornar esta limitação, sem um resultado aparente. Agora isso mudou e na versão de testes da app Mensagens as reações do iOS parecem estar finalmente a funcionar. Isso está já a ser visto na versão 20220121_02_RC00.

Reações do iMessage percebidas nas Mensagens

Alguns utilizadores que estão a usar esta versão têm já a mudança visível e finalmente as reações surgem como era esperado. Agora, e depois de muito tempo, surgem os emojis associados às mensagens e não o texto como "Gostou de" ou "Riu‑se de".

Curiosamente, esta conversão parece ainda não estar perfeita do lado do Android. Algumas reações do iMessage não correspondem corretamente na app Mensagens do Android, apresentando um emoji totalmente diferente e que não faz muito sentido.

Configurações também refletem esta novidade

Para além desta novidade que a app Mensagens traz, ela tem outra associada a esta conversão das reações do iMessage. Há também uma opção para ativar ou desativar esta tradução, presente na área avançada, com o nome Mostrar reações do iPhone como emojis.

Este é um passo importante para que a comunicação entre utilizadores do Android e do iOS seja mais transparente. Finalmente será visível o que o utilizador do iPhone quer exprimir quando reagir a uma mensagem enviada por um utilizador do sistema da Google. Para o testar já, basta aderir ao programa Beta da app Mensagens do Android