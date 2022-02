Um dos componentes mais problemáticos do Windows 10 é, sem qualquer dúvida, as atualizações. Este elemento é propenso a problemas e a complicar a utilização de qualquer PC a qualquer momento.

A Microsoft avaliou este cenário e tirou uma conclusão interessante. O Windows 10 precisa de estar ligado 8 horas para se atualizar corretamente. É um valor demasiado elevado, mas a verdade é que é essencial.

Demasiado tempo para fazer atualizações

Uma das preocupações da Microsoft é garantir que os seus utilizadores têm os seus sistemas atualizados. O Windows 10 é o sistema que atualmente está a deixar mais desafios e que precisa de se reinventar neste campo, para ser ainda mais eficiente.

Ao analisar os problemas que foram sendo acumulados no campo das atualizações, um padrão foi detetado. As máquinas que estavam aparentemente o tempo suficiente ligadas à Internet, devendo permanecer pelo menos 8 horas para uma atualização correta e completa.

Microsoft avaliou a ligação à Internet

Na verdade, este tempo não precisa de ser sequencial e pode ser dividido em 2, do que foi relatado. Existe um primeiro momento, em que é exigida uma ligação continua de 2 horas e um segundo que terá de acontecer e que terá uma duração mínima de 6 horas.

É com este perfil que uma atualização será processada de forma bem sucedia. Esta janela de tempo garante um download bem-sucedido dos pacotes da Microsoft e a instalações destes em segundo plano que podem ser reiniciadas ou retomadas assim que um dispositivo estiver ativo e ligado.

Windows 11 vai querer uma ligação menor

Este é um cenário que em breve vai ser alterado. A Microsoft vai apostar no Windows 11 e garante que as atualizações vão ser 40% mais pequenas. Com esta mudança a Microsoft quer garantir mais sistemas atualizados e de forma mais simples.

Estas atualizações vão também ser divididas em blocos menores e não ser agrupadas em momentos únicos como acontece atualmente. Com esta divisão, ficam favorecidos os utilizadores com ligações mais lentas e requerem mais tempo em situações normais.