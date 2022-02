Até há alguns anos a BlackBerry era considerada uma das grandes dominadoras do mercado dos smartphones. Para além dos seus conhecidos equipamentos, a marca canadiana detinha também um ecossistema completo, com excelentes serviços para os utilizadores.

Todo este império acabou por cair em poucos anos, tendo a BlackBerry desaparecido do mercado. Agora, e para colocar um ponto final na sua existência, vendeu um dos seus melhores ativos. Falamos das patentes associadas ao universo mobile.

BlackBerry acaba com os smartphones

Mais do que um excelente leque de smartphones, a BlackBerry sempre investiu muito no campo das novas tecnologias. Foi a precursora de várias novidades no mercado dos smartphones, desde o hardware até ao software e aos serviços que oferecia.

Claro que sempre protegeu a sua propriedade intelectual e o seu leque de patentes é grande, controlando assim muito do que os seus concorrentes usavam. Todos estes ativos vão agora sair das mãos da empresa canadiana e passar para a Catapult IP Innovations Inc.

Melhores patentes vão ser vendidas

Esta é uma venda que está fechada e que trará um encaixe financeiro grande para a BlackBerry. Ao todo vão ser 600 milhões de dólares que vão ser pagos, mas não de uma só vez. Uma quantia inicial de 4510 milhões vai ser já avançada, ficando 150 milhões para pagar ao fim de 3 anos.

A Catapult IP Innovations Inc é na verdade uma empresa recente e que foi criada com o propósito de comprar as patentes da BlackBerry. Este é um movimento clara para que se inicie um controlo grande e que vai trazer trabalhos para os tribunais, com processos para quem estiver a usar estas tecnologias.

Eram os melhores ativos do mercado mobile

Esta será uma empresa que terá apenas e só estas patentes como ativos, não tendo qualquer fonte de lucro. Assim, o mais certo é ter de colocar as patentes como meio de se capitalizar e para isso terá de licenciar a tecnologia ou exigir pagamentos a quem a estiver a usar.

Com esta venda a BlackBerry fecha de vez a sua participação no mercado mobile, depois de todo o sucesso. A marca dispensa assim patentes como o seu teclado físico, o serviço de mensagens e muitos outros. Do que revelaram, isto não terá qualquer impacto para os utilizadores atuais.