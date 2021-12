Se há marcas icónicas no mundo dos smartphones, a BlackBerry é uma delas. Este gigante canadiano dominou este mercado por muitos anos e agora, para terminar de vez com esta área, os smartphones da marca deixam de funcionar já no dia 4 de janeiro de 2022.

Este era, na verdade, um cenário que muitos já aguardavam e que agora finalmente toma forma. Os serviços vão deixar de funcionar e todos os smartphones vão seguir o mesmo caminho, deixando de poder ser usados pelos utilizadores.

Uma das marcas mais conhecidas do mercado

A história da BlackBerry está cheia de altos e baixos. Esta era uma marca que tinha o domínio de uma área muito grande do mercado dos smartphones. Com um ecossistema único oferecido os utilizadores, tinha tudo para ser um sucesso, com foi por muitos anos.

A verdade é que a marca não conseguiu acompanhar a evolução do mercado e de outras propostas, o que acabou por ditar o seu fim. Agora, anos depois de lançar o seu último smartphone, é a vez do seu sistema operativo chegar ao fim, bem como os seus serviços.

Serviços da BlackBerry deixam de funcionar

Do que é revelado pela própria marca, será no dia 4 de janeiro de 2022 que o BlackBerry OS 7.1, ou anterior, e o OS 10 vão perder parte dos seus serviços. Estes são essenciais para a utilização destes smartphones, que assim ficam inoperacionais.

Estes são os serviços que permitem realizar chamadas, enviar e receber mensagens, ligar para o 112 e até consumir dados para acesso à Internet. Espera-se também que surjam problemas no acesso via Wi-Fi e na utilização de várias apps. Estes problemas vão também surgir no tablet da BlackBerry, o PlayBook.

2022 marca o fim destes smartphones únicos

Depois de terminar serviços como as suas mensagens e a sua loja de apps em 2019, este é provavelmente o passo final para a morte dos smartphones da BlackBerry. A tentativa de entrar no universo Android correu mal e sobra assim o QNX, o sistema de entretenimento que muitos fabricantes automóveis adotaram.

Chega assim ao fim mais um dos gigantes da indústria dos smartphones. Foram muitos anos de sucesso e com serviços e equipamentos excelentes, que assim ficam na história e que vão certamente lembrados por tudo o que ofereceram aos utilizadores.