Novas regras da Europa fazem disparar a utilização de novos browsers no iOS e Android

As mudanças que a Europa aplicou para os sistemas operativos móveis iOS e Android mudaram completamente o cenário que os utilizadores encontram no dia a dia. A DMA abriu a porta à escolha e dá-lhes o controlo quase total. Isso já tinha sido visto nos browsers e é agora reforçado.

Regas na Europa mudam o cenário dos browsers

Para cumprir as regras que a União Europeia criou, tanto a Apple como a Google tiveram de mudar o iOS e o Android. Agora, todos os utilizadores têm de escolher o browser que querem usar no dia a dia, controlando de forma muito fina o que se passa no seu smartphone.

Esperava-se que esta mudança aplicada na Europa viesse fazer crescer a penetração de browsers que estava fora das propostas destes dois gigantes. Era essa a ideia da DMA e isso tem sido mostrado nos últimos tempos. Opera, Firefox e até o Brave já tinham mostrado esta mudança.

Agora, há mais um browser a mostrar os efeitos da mudança. Falamos do Aloha Browser, que revelou que os seus utilizadores na Europa aumentaram 250% em março.

Aloha é agora também referência no Android e iOS

Foi o próprio CEO da Aloha, Andrew Frost Moroz, que revelou estes números únicos de crescimento, fruto da DMA e das regras da Europa. Adiantou ainda que "antes, a UE era o nosso quarto mercado, agora é o número dois".

Fundada em 2016, a Aloha, apresenta-se como uma alternativa focada na privacidade aos browsers pertencentes às grandes empresas de tecnologia. Tem uma média de 10 milhões de utilizadores mensais e o seu modelo de negócio baseia-se em assinaturas pagas, em vez de vender anúncios rastreando os utilizadores.

Este cenário apresentado agora pela Aloha vem confirmar que as regras aplicadas na Europa estão ajustadas ao que os consumidores queriam e esperavam. As taxas de crescimento dos browsers fora dos padrões do iOS e do Android mostram claramente que a mudança aconteceu e que os utilizadores exploram o mercado aberto, com uma concorrência mais justa.