PRR: candidaturas para aquisição de veículos elétricos

No âmbito da Componente 03 – Respostas Sociais, investimento RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), surge a medida C03-i01-m04 – Mobilidade Verde Social – Aquisição de veículos elétricos. A partir de amanhã podem fazer as candidaturas para a aquisição de veículos elétricos.

Segundo o aviso, revela-se de extrema importância a necessidade de continuar a dotar as entidades da economia Social e Solidária de soluções de transporte para o exercício da sua atividade, o que se pretende alcançar com o Programa Mobilidade Verde Social, que visa o apoio à aquisição de viaturas 100% elétricas adaptadas às necessidades das instituições, dos serviços que prestam e das pessoas beneficiárias, nomeadamente com mobilidade condicionada.

Apresentação de candidaturas para aquisição de veículos elétricos a partir de 11 de abril de 2024

Com a publicação do presente aviso é aberto um período de candidaturas com o objetivo de apoiar a aquisição de viaturas 100% elétricas, pelas entidades da Economia Social e Solidária, que detêm acordos de cooperação celebrados e em vigor, no mínimo, para o desenvolvimento de uma das seguintes respostas sociais abaixo listadas:

Apartamento de Autonomização;

Centro Comunitário;

Centro de Acolhimento Temporário;

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI);

Centro de Dia;

Centro de Noite;

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI);

Lar de Apoio;

Lar de Infância e Juventude;

Lar Residencial;

Residência de Autonomização e Inclusão (RAI);

Residência para Pessoas com VIH/SIDA.

O montante financeiro disponível no presente aviso é de € 37.000.000 euros para aquisição de até 1.000 viaturas, no apoio máximo elegível por viatura de € 30.000 euros ou € 40.000 euros, tratando-se de uma viatura da tipologia 3 ou 4, conforme aplicável.

O período para apresentação das candidaturas tem início a 11 de abril e encerra a 6 de junho de 2024.

