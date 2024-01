Impacto GenAI: alterações no Tráfego Online levam as empresas para o E-mail Marketing

Estudo de tendências realizado pela Gartner aponta mudanças no comportamento dos consumidores e necessidade de adaptação por parte das empresas.

Até 2028, as marcas devem estar preparadas para uma redução de, pelo menos, 50% no tráfego orgânico dos seus sites, à medida que os consumidores adotam a pesquisa baseada em Generative Artificial Intelligence (GenAI). Esta é uma das principais conclusões apontadas pela Gartner no seu estudo "The Future of Marketing: 5 Trends and Predictions for 2024 and Beyond", publicado este ano.

Segundo o relatório, a rápida expansão da Inteligência Artificial baseada em GenAI nos motores de busca, terá um impacto significativo, ao transformar a forma como os consumidores obtêm informação. Este fenómeno ameaça interromper a geração de receitas e leads através dos canais de pesquisa orgânica, o que desafia as marcas a adaptarem as estratégias.

De acordo com o estudo da Gartner, para reduzir este impacto as empresas devem concentrar-se em palavras-chave focadas na conversão, além de intensificar a aposta em canais tradicionais, como o e-mail marketing.

Enquanto a GenAI muda o jogo, o e-mail marketing permanece como um canal direto para construir conexões autênticas com o nosso público, ao superar as flutuações temporais de outros canais. Esta ferramenta flexível é capaz de enviar mensagens altamente segmentadas, adaptadas às necessidades individuais dos destinatários, com engagement duradouro.

Explica Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi - plataforma de automação de marketing omnicanal.

Apesar de ser um canal tradicional, o e-mail marketing tem se adaptado às inovações, ao intensificar ainda mais a personalização na experiência para o público, principalmente aliado à própria Inteligência Artificial. Marcelo Caruana enumera alguns exemplos da utilização da IA no e-mail marketing:

"Todas essas soluções estão disponíveis na plataforma E-goi", conclui.