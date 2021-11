Com sistemas de mensagens próprios, não tem sido simples aos utilizadores do iOS e do Android comunicarem de forma transparente. O maior problema está nas reações às mensagens, que é visto de forma diferente em cada sistema.

Esta situação está prestes a ter uma solução simples, com a Google a intervir na sua app. Em breve as Mensagens do Android vão traduzir as reações do iMessage como emojis, para que assim todos vejam o mesmo em qualquer app.

A capacidade de reagir às mensagens não é nova no Android. A Google apresentou esta novidade no RCS em 2020, para que os utilizadores possam exprimir-se de forma clara em cada mensagem que recebem, sem terem de escrever nada.

Esta funcionalidade existia já no iOS e no iMessage, havendo a ideia de que estas plataformas conseguissem comunicar. Infelizmente não foi isso que foi visto, com a app Mensagens a traduzir literalmente o que era enviado, muito longe do que os utilizadores esperavam.

Este cenário está a mudar e foi já vista uma alteração que na mais recente versão beta, estando esta a ser já alargada a todos. Esta vai permitir à app Mensagens traduzir de forma correta as reações que forem enviadas.

Apesar de existirem agora estes emojis para mostrar o que os utilizadores do iMessage enviam como reação, esta tradução não é totalmente fidedigna. Muitos destes emojis são diferentes dos enviados, ficando apenas próximos do que seria esperado.

A Google quer também mostrar ao utilizador que estes emojis não são oriundos da sua app Mensagem e por isso criou uma forma simples. Ao carregar nestas reações, vai surgir uma notificação no ecrã a indicar que foi "traduzida do iPhone".

Esta melhoria, já a ser alargada a todos os utilizadores do Android, vem assim melhorar ainda mais o serviço da Google. Uma simples tradução passa a permitir aos utilizadores das Mensagens e do iMessage comunicarem ainda melhor e de forma mais clara.