Sony espera que a Microsoft mantenha os jogos da Activision Blizzard para multiplataforma

Um dos destaques desta semana nas notícias tecnológicas foi o anúncio da compra da criadora de jogos Activision Blizzard pela Microsoft. Com esta novidade, a empresa norte-americana consegue assim aumentar a quantidade e qualidade da oferta de títulos disponíveis na plataforma de assinatura Xbox Game Pass.

Por outro lado, com esta notícia, o impacto já se fez sentir na rival Sony. E a gigante japonesa espera que, depois desta aquisição, a Microsoft mantenha os jogos da Activision Blizzard compatíveis para várias plataformas e não os limite apenas às consolas Xbox.

Sony teme que jogos da Activision passem a ser exclusivos da Xbox

Tal como aqui referimos recentemente, depois que a Microsoft anunciou a compra da Activision Blizzard, as ações da Sony caíram em mais de 12%. Parece que os investidores estão com algum receio do poder que esta compra possa garantir à gigante de Redmond, uma vez que grandes títulos como Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Crash Bandicoot, entre outros, passarão a estar disponíveis no serviço de assinatura Xbox Game Pass.

Mas as apreensões da empresa japonesa não se cingem "apenas" a estas questões. E de acordo com as informações mais recentes, a Sony terá revelado que espera que a Microsoft mantenha os "acordos contratuais e continue a garantir que os jogos da Activision sejam multiplataforma".

Assim, um dos receios da Sony é que grandes títulos da criadora se tornem exclusivos das consolas Xbox, ou que passem a ter mais vantagens nestas plataformas do que para a PlayStation. Um exemplo é o Call of Duty que é bastante popular nas consolas da Sony há já vários anos, sendo que em muitas ocasiões, os jogadores da PlayStation usufruíram de mais benefícios em relação aos utilizadores Xbox, nomeadamente quanto ao acesso antecipado ao jogo e a conteúdos adicionais.

E se por um lado a Activision Blizzard parece não ter intenção de retirar os jogos existentes noutras plataformas após esta compra, o site Bloomberg indica que a Microsoft pretende manter "alguns" dos jogos para as consolas PlayStation.