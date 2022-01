O fim da linha Note começa a parecer cada vez mais óbvio, principalmente depois do Galaxy S21 Ultra ter suporte para a S Pen. Ainda assim, a Samsung nunca falou abertamente sobre esta evolução de conceito, até hoje num editorial partilhado no Samsung Newsroom por TM Roh, presidente e líder de Negócios de Experiência Móvel da Samsung.

Neste texto fica claro aquilo que os rumores já davam como certo, o Samsung Galaxy S22 Ultra será o próximo Note e a linha completa será apresentada em fevereiro.

De rumor em rumor, passando por várias fugas de informação, não parece que haja grandes dúvidas quanto ao que a Samsung está a preparar para o seu próximo Unpacked. A linha de smartphones topo de gama será lançada muito em breve com três modelos, onde o grande destaque vai para o modelo Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra será a fusão perfeita entre as linhas S e Note

Depois de ter sido dada ao Galaxy S21 Ultra a capacidade de suporte à S Pen, o Galaxy S22 Ultra poderá ser considerado o próximo Note. Além do texto escrito por TM Roh, presidente e líder de Negócios de Experiência Móvel da Samsung, dar a ideia disso mesmo, foi partilhado um pequeno vídeo nas redes sociais da Samsung que parece indicar uma fusão entre as duas linhas Galaxy S e Galaxy Note.

No editorial partilhado por TM Roh é feita uma viagem pela evolução dos smartphones da Samsung, nomeadamente pelo lançamento da linha Note até aos dias de hoje, com os modelos dobráveis a ganhar cada vez mais destaque.

Em 2011, o Galaxy Note fundiu a conveniência e a portabilidade dos smartphones com ecrã expansivo e a funcionalidade do bloco de notas dos tablets. [...] A S Pen também surpreendeu todos.

Em 2019, ousámos redefinir os smartphones mais uma vez. Lançámos a nossa série Galaxy Z Fold e trouxemos um formato completamente novo para a indústria móvel.

O dispositivo da série S mais notável já criado está a chegar

Confirmando o lançamento da linha Galaxy S22 para fevereiro, TM Roh deixou algumas pistas de que de facto o modelo Ultra seria o novo Note.

No Unpacked de fevereiro de 2022, apresentaremos o dispositivo da série S mais notável que já criámos. A próxima geração do Galaxy S está aqui, reunindo as melhores experiências do nosso Samsung Galaxy num dispositivo definitivo. [...] Prepare-se para a experiência Ultra.

Além desta informação reveladora dos planos da empresa, ainda são deixadas pistas sobre as capacidades fotográficas do smartphone, exaltando o modo noturno tanto em fotos como vídeos. Evidentemente, que este será um smartphone de alto desempenho, podendo chegar com funcionalidades inovadoras no próprio segmento mobile.

Resta agora aguardar pelo anúncio oficial da data do Unpacked que se aponta para dia 9 de fevereiro, depois do dia 8 ter sido falado.