Mais que renovar o seu novo sistema operativo, a Microsoft está também focada nas apps que o Windows 11 traz. Quer mudar estas e dar-lhes uma nova imagem, adaptada ao que o sistema operativo apresenta para os utilizadores.

A mais recente a ser alvo de uma mudança é o conhecido gestor de tarefas, que há muitos anos está presente para ajudar os utilizadores. Este componente ainda não está visível, mas foi já descoberto e pode ser visto.

Tal como já aconteceu em outras situações, os utilizadores do Windows 11 acabaram por descobrir parte do trabalho que a Microsoft está a realizar longe da vista dos utilizadores. Estas melhorias e alterações surgem mais tarde, quando estão prontas.

Foi isso que aconteceu agora, com uma mudança na interface do Gestor de Tarefas a ser descoberta. Este deverá ser o próximo componente do Windows 11 a receber a nova linguagem Fluent Design, com o trabalho a ser já realizado.

Foi o estudante de engenharia Gustave Monce que mais uma vez mostrou o que está a ser feito em segredo no Windows 11. Esta mudança retira os separadores do Gestor de Tarefas, que agora recebe uma organização com uma barra lateral onde todas as opções estão presentes.

Também todos os restantes elementos estão revistos com os botões a terem cantos arredondados, diferentes cores e uma simplificação geral. Outra novidade que está presente é mesmo o dark mode que se estreia nesta app que está no Windows há muitos anos.

Apesar de ainda não estar acessível no Windows 11, há formas de ativar esta novidade da Microsoft. Espera-se que surja em breve, para ser avaliada por todos e para que possa ser validada, ainda que seja construída em cima da versão anterior.

Depois de várias melhorias em muitas apps, é agora a vez de um clássico receber novidades. O Gestor de Tarefas vai ser reinventado e receber novidades importantes, mostrando novamente que a Microsoft quer mudar muito mais que o nome do Windows 11.