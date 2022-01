Quando revelou os seus novos smartphones dobráveis, a Samsung mostrou a utilidade do ecrã exterior, mesmo no modelo Galaxy Flip 3. Este era suposto ser usado apenas para notificações, mas tem um potencial muito grande.

A prova disso surgiu agora, com uma nova app que reinventa o ecrã exterior do Samsung Galaxy Z Flip 3. Este deixa de ser apenas uma central de notificações e passa a ser um smartphone completo e com acesso a apps.

Um dos smartphones de mais sucesso de 2021 foi o Galaxy Z Flip 3 da Samsung. Este dobrável tem uma filosofia diferente dos conceitos normais e é mais pequeno. Não deixa de ter presente 2 ecrãs, com o exterior a ser de apenas 1,9 polegadas.

Este estava preparado para mostrar notificações e algumas mensagens, mas há quem o tenha levado mais longe. Graças à app CoverScreen OS, este ecrã transforma-se completamente e dá acesso ao smartphone e a uma utilização de qualquer app, tal como o ecrã interior.

Com este acesso tratado, os utilizadores passam a ter acesso à lista das app instaladas, podendo esta ser gerida. Tudo está dentro deste smartphone Android da Samsung e basta ao utilizador escolher quais as que quer ter presente na lista apresentada no ecrã exterior.

Quanto à utilização das apps, e ainda no ecrã exterior, com esta app passa a existir um acesso completo. Estas estão presentes e com todas as funcionalidades, podendo o utilizador interagir da mesma forma que o fazem num ecrã de dimensões maiores e entendido como normal.

A app CoverScreen OS está ainda em desenvolvimento e a ser melhorada. Há, por agora, uma limitação da sua utilização com a One UI 4, mas que muito em breve estará resolvida pelo seu criador. Esperam-se também novas funcionalidades, mas por agora não foi revelada quais vão ser.

Este parece ser o complemento certo para quem tem o Samsung Galaxy Z Flip 3. O CoverScreen OS reinventa o ecrã exterior e dá a este smartphone dobrável a possibilidade de ser usado quase sem ser aberto