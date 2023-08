Ao longo dos anos a Microsoft tem dado ao Windows muitas funcionalidades bem sonantes e que o tornam ainda melhor. O Gestor de Tarefas poderá trazer alguns problemas no momento de controlar os processos a decorrer... mas este será o único atalho que precisará!

Todos temos os nossos atalhos favoritos do Windows que usamos de forma recorrente. É uma maneira de conseguir eliminar passos desnecessários no sistema da Microsoft, para assim sermos mais rápidos e até mais eficientes.

Claro que no Windows há sempre coisas novas a descobrir, mesmo que estejam presentes no sistema há muitos anos. São pérolas que surgem sem esperarmos e que nos adaptamos a usar. Agora uma dessas foi revelada, mostrando como conseguimos controlar o Gestor de Tarefas.

Did you know that if you hold CTRL it will pause Task Manager updating, which means the process names don't move around and are easier to select when you're sorted by resource usage?



Works in both Windows 10 & 11 pic.twitter.com/AzF94xKYf2