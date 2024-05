Afinal o Recall pode ser usado em PCs sem hardware especial para IA

No último evento da Microsoft a IA foi a rainha. Este é o foco da gigante do software, que prepara já as suas propostas neste campo, apoiada por muitos fabricantes. Ainda que seja um exclusivo para hardware específico, tem apps dedicadas como o Recall. A descoberta agora deita isso por terra e mostra que o Recall afinal pode trabalhar em PC sem hardware especial para IA.

Recall pode ser usado em PCs sem NPU

A Microsoft quer fazer do Recall uma funcionalidade única e que ajudará os utilizadores. Ao fazer capturas do sistema, tera depois a capacidade de recordar o que este estava a fazer, interligando a informação e todo o histórico do que se passou e por onde o utilizador andou.

Para ter esta interligação, que recorre à IA, o Windows terá de se apoiar em hardware mais capacitado. A presença de um NPU parece ser essencial, algo que a Qualcomm já trouxe para os seus SoC dedicados ao sistema da Microsoft.

Making great progress enabling Recall on current Arm64 hardware, no fancy X Elite in sight!

Should theoretically work on Intel/AMD too, OEMs only received Arm64 specific ML model bundles so there's not much I can do yet.



Here's a small demo video showing off screenray pic.twitter.com/w57fF1LxiN — Albacore (@thebookisclosed) May 23, 2024

Capacidade única do Windows para alguns

A verdade é que o Recall afinal não parece necessitar deste hardware, como agora foi provado. Um conhecido destes temas conseguiu já ter acesso a esta futura proposta da Microsoft e colocou-a a correr num sistema sem NPU.

Como pode ser visto, o Recall está a ser usado num PC com o Windows 11 "normal" e não Copilot +. Ainda faz uso de um SoC ARM, mas dispensa muito do que se entendia ser obrigatório. Se o resultado da pesquisa for um ficheiro de texto, o screenray apresenta opções relacionadas (copiar e colar). Se for uma imagem, poderá copiar a imagem ou abri-la para edição.

I was able to get Recall working on this bad boy

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight



Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec If you have any questions I'll do my best to answer them pic.twitter.com/zzswm44Hy1 — Albacore (@thebookisclosed) May 25, 2024

Será que a Microsoft vai adotar esta novidade

Apesar de se poder ver que funciona, fica também clara a necessidade do NPU para o Recall. A interação parece um pouco lenta, visto que o NPU fornece aceleração de IA específica para garantir que os processo seja executado de forma mais fluída.

Ainda assim, e com o que pode ser visto, existirá a (eventual) possibilidade da Microsoft abrir o Recall a sistemas já baseados nos SoC ARM ou nos CPU Intel e AMD. Dada a experiência de utilização, para isso acontecer é ainda necessário que muito seja melhorado e que, principalmente, esta solução fique mais ágil, com hardware não dedicado.