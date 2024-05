Elon Musk ataca a forma como o WhatsApp trata dados dos utilizadores. Meta responde à letra

Apesar de ter conseguido garantir uma camada de segurança elevada no WhatsApp, este serviço da Meta não se tem livrado das dúvidas sobre como trata a privacidade dos utilizadores. A mais recente questão foi levantada por Elon Musk, que coloca em causa como o WhatsApp trata estes dados. A Meta não demorou a responder e a mostrar como Elon Musk está errado.

O X (ex-Twitter) é o palco onde Elon Musk apresenta muitas das suas ideias e os temas que escolhe discutir. Nem sempre está bem informado ou pondera as suas escolhas, acabando depois em trocas de mensagens, nem sempre lógicas ou sequer necessárias.

A mais recente ideia que chegou à rede social coloca em causa a forma como o WhatsApp trata os dados dos utilizadores. Ao republicar uma mensagem, deu destaque à ideia de que este serviço da Meta exporta os dados dos utilizadores todas as noites.

Sem dar mais informação do que a apresentada, coloca em causa a segurança do WhatsApp. Na publicação original é dito que "o WhatsApp exporta dados do utilizador todas as noites, sendo analisados ​​e usados ​​para publicidade direcionada, tornando os utilizadores o produto, não os consumidores".

Claro que a Meta não gostou de ver mais uma publicação a colocar em causa a privacidade dos utilizadores. Em defesa do WhatsApp surgiu o conhecido Will Cathcart, que respondeu diretamente a Elon Musk e à ideia que acabava de partilhar.

Many have said this already, but worth repeating: this is not correct.



We take security seriously and that's why we end-to-end encrypt your messages. They don't get sent to us every night or exported to us.



If you do want to backup your messages, you can use your cloud provider… https://t.co/YkI2UEuLUJ