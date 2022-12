Se a Microsoft comprar a Activision, CoD poderá só estar na PlayStation por mais 10 anos

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft tem sido um dos assuntos que mais polémica tem causado no segmento dos jogos eletrónicos. Isto porque há um receio de outras empresas, como a Sony, de que os grandes títulos possam ficar apenas nos serviços e plataformas da gigante de Redmond.

Mas as últimas notícias indicam que caso a Microsoft comprar a criadora de jogos, então possivelmente o popular jogo Call of Duty estará disponível na PlayStation apenas nos próximos 10 anos.

Para quem já não se lembra, foi em janeiro que anunciámos que a Microsoft tinha comprado a Activision Blizzard por 60 mil milhões de euros. Este anúncio fez com que as ações da Sony descessem a pique, pois os acionistas receavam que a criadora retirasse alguns títulos à marca de jogos.

Depois de várias notícias sobre o assunto, e mesmo com os esforços da Microsoft em garantir que os jogos se mantinham nas plataformas da concorrência, esta aquisição começou a ser investigada pelo governo dos Estados Unidos e também pelo Reino Unido. E no início deste mês, alguns insiders adiantaram que este negócio poderia mesmo não chegar a acontecer.

CoD poderá estar na PlayStation apenas mais 10 anos

Segundo as mais recentes informações, como forma de dar ainda mais algum descanso à concorrência, a Microsoft está disposta a assinar um contrato de licença de 10 anos com a Sony para que a consola PlayStation tenha os jogos da saga Call of Duty ao longo desse tempo. E com esta atitude, a empresa quer tentar apresentar mais uma forma conquistar a confiança das entidades reguladoras, nomeadamente da União Europeia, para que estas dêem a sua aprovação da compra da Activision Blizzard.

Do que se sabe, a UE tem até ao dia 11 de abril de 2023 para se pronunciar e anunciar a sua decidão sobre esta situação.