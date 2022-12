No universo Android, as atualizações das grandes versões dos sistemas operativos continua a ser um grande problema para os consumidores. A maioria promete duas grandes atualizações, mas em muitos casos, tardam em chegar. A Samsung é, neste tópico, um dos grandes exemplos a seguir, com a garantia de 4 anos de atualizações da sua One UI baseada em Android e ainda 5 anos de atualizações de segurança.

É a seguir os bons exemplos que as empresas evoluem e a OnePlus anunciou que está também a alargar a sua política de atualizações.

A OnePlus promoveu no início desta semana o primeiro de dois fóruns Open Ears sobre o futuro do OxygenOS, onde foi promovido o debate com alguns utilizadores. A empresa, através da página dedicada à sua comunidade, agradeceu a participação deste primeiro grupo e o feedback deixado, afirmando, no entanto, ser ainda muito cedo para partilhar de forma ampla muitos dos temas abordados.

Smartphones da OnePlus terão atualizações garantidas por 4 anos

Apesar disso, a empresa fez um anúncio de extrema relevância, não só para a comunidade de fãs e utilizadores, mas também para o próprio mercado Android. A OnePlus irá garantir 4 grandes atualizações do Android e do OxygenOS, algo que já vemos no mercado a Samsung a fazer.

A partir de 2023, ofereceremos quatro gerações de OxygenOS e cinco anos de atualizações de segurança em dispositivos selecionados.

É ainda cedo para perceber se a nova política de atualizações irá ou não abranger dispositivos já disponíveis no mercado, ou se, por outro lado, só começará a ser aplicada às novidades que deverão chegar já no primeiro trimestre de 2023.

A OnePlus refere ainda que "com mais utilizadores a manter os seus dispositivos por mais tempo", estes terão acesso a mais segurança e, claro, aos mais recentes e necessários recursos para potenciar a experiência de utilizador.

Depois disto, poderá ser um incentivo para que mais grandes fabricantes assumam um compromisso grandioso como este com os seus clientes.