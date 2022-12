Esperava-se para hoje o lançamento de várias novidades da Xiaomi para o mercado dos smartphones. O Xiaomi 13 deveria surgir num evento onde seria apresentado de forma total e onde todas as suas especificações seriam reveladas.

A marca veio revelar que a apresentação foi cancelada em cima da hora sem revelar qualquer justificação. Curiosamente, várias marcas chinesas seguiram o mesmo caminho e cancelaram também os seus eventos que deveriam acontecer nos próximos dias, também sem apresentarem uma razão.

Tudo estava preparado para que ao final da manhã de hoje a Xiaomi revelasse ao mundo um lote de novidades importante. A marca iria apresentar o Xiaomi 13 com todas as suas novidades e com as suas caraterísticas que iriam marcar uma posição no mercado dos smartphones.

Esse evento acabou por ser agora cancelado, tendo a marca anunciado essa novidade na rede social Weibo. Apenas foi referido que o lançamento da nova série Mi 13 será adiado e que a marca irá notificar assim que a nova data de lançamento for confirmada.

Curiosamente, esta mudança não parece ser exclusiva da Xiaomi e há outras marcas chinesas a tomar a mesma posição para eventos que iriam ter lugar nos próximos dias. A Huawei tinha também um evento de apresentação de produtos no dia 2, que foi, entretanto, colocado em pausa.

Também a iQOO revelou na rede Weibo que cancelou a apresentação dos seus novos smartphones para uma data ainda a anunciar. Por fim, a MediaTek revelou que não irá realizar hoje o seu evento de apresentação do novo SoC Dimensity 8200.

Some people suggested that it might be because it was to pay respect for a former Chinese president who passed away this morning.