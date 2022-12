Via Verde acusada de burla por causa dos identificadores! Empresa já reagiu…

A Via Verde está a ser acusada de enganar os clientes, tudo por causa dos identificadores. No Portal da Queixa, a Via Verde é acusada de de "burla", "pressão", "esquema", e "manobra de fidelização".

A empresa já veio "rejeita categoricamente" as acusações. Mas afinal o que se está a passar?

Via Verde: Aumento de denúncias no Portal da Queixa

Os consumidores estão a acusar a Via Verde de esquema de burla com identificadores, segundo revela o DN. No Portal da Queixa, tem sido registado um aumento de reclamações face a pedidos de substituição dos equipamentos de identificação.

De acordo com a descrição dos consumidores nas reclamações apresentadas, a empresa envia uma comunicação aos clientes, na qual informa sobre o registo de falhas no identificador do aderente e solicita a sua substituição. Através de e-mails, os consumidores referem pedidos de substituição do dispositivo de identificação, ainda que os aparelhos estejam a funcionar corretamente, refere o jornal.

Segundo referem alguns clientes, esta situação trata-se de "uma estratégia para o cliente aderir a uma nova modalidade de pagamento mensal ou anual sobre o equipamento" e denunciam que a empresa "está a agir de má fé e enganar os clientes".

Face a tais acusações, a empresa já reagiu referindo que...

A Via Verde tem sempre como objetivo garantir o melhor serviço aos seus clientes e, por isso, sempre que um cliente passa numa portagem e a transação falha, a empresa comunica diretamente com o cliente a dar conta de um eventual problema. A Via Verde apenas contacta o cliente quando aparece uma luz amarela na passagem da portagem, indiciando um potencial problema Este alerta visa sempre proteger os clientes, tendo em conta que em causa estão transações financeiras cuja segurança é fundamental

Segundo a Via Verde, "se o problema for confirmado, o cliente pode subscrever um plano Via Verde ou, se assim preferir, comprar um identificador novo. A decisão final é sempre do cliente".