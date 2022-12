A Neuralink é mais uma das empresas onde Elon Musk está a investir para mudar a humanidade e criar novas formas de interação. Quer fazer isso com implantes que vão ser a interface para depois serem ligados e controlar um computador.

A iniciativa tem vindo a crescer ao longo dos anos e agora foi apresentada mais uma meta e um objetivo. Dentro de 6 meses a Neuralink quer iniciar os testes em seres humanos, abrindo assim o que vai poder fazer com os seus implantes.

Apesar de ser um projeto com uma importância grande, a Neuralink é das empresas mais discretas de Elon Musk. O seu responsável veio hoje a palco fazer um ponto de situação dos seus desenvolvimentos e mostrar o estado em que os seus desenvolvimentos estão.

Com a sua normal presença em palco, Elon Musk revelou que a Neuralink está a caminhar no sentido de iniciar os testes com seres humanos muito em breve. Depois destes terem sido apontados para 2020 e depois para 2022, ficam agora apontados para dentro de 6 meses, ou seja, em 2023.

Será um passo muito importante, mas é o lógico e o esperado. Depois de terem sido feitos testes com porcos e com macacos ao longo dos anos, é hora de aproximar-se da versão final. Toda a documentação estará entregue na FDA e aguardam a autorização.

Num vídeo apresentado, um macaco esteve a escrever a frase "welcome to show and tell" usando o seu implante, concentrando-se nas palavras e letras destacadas. Outro vídeo mostrou como os macacos foram treinados para carregar os dispositivos sentados sob um carregador sem fio.

Os dispositivos Neuralink são pequenos, com múltiplos fios flexíveis que podem ser inseridos no cérebro. Elon Musk revelou que será como substituir um pedaço do crânio por um smartwatch, por falta de uma analogia melhor. Em cerca de 15 minutos, 64 desses fios podem ser implantados no cérebro usando um sistema robotizado.

O próprio Elon Musk quando esteve em palco avançou que espera usar um destes implantes no futuro. A sua frase mais relevante da noite mostra como se está a traçar o futuro: Nosso primeiro dispositivo de produção será muito parecido com um iPhone 1.