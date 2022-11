A Xiaomi continua a crescer no mercado dos smartphones e tem uma novidade para mostrar em breve. O Xiaomi 13 vai ser apresentado na próxima 5.ª feira e a marca quer voltar a mostrar como consegue evoluir nas suas propostas.

Este novo smartphone promete mudar muito o mercado e os objetivos são claros. O Xiaomi 13 quer bater-se com o resto dos equipamentos de topo e tem no iPhone 14 o alvo a abater com todas as suas caraterísticas.

Xiaomi 13 está a chegar

Tudo parece preparado para que, no dia 1 de dezembro, a Xiaomi apresente ao mundo o seu novo smartphone. O Xiaomi 13 segue a linha dos modelos anteriores e quer apontar para o topo, como uma mostra do que de melhor a marca consegue criar com o que está acessível.

A expectativa é grande e a Xiaomi já começou a mostrar o que está a preparar para apresentar já amanhã. São vários elementos do hardware que foram revelados e, como esperado, apontam para uma proposta única e que se destacará certamente.

Argumentos para bater o iPhone 14

Um dos pontos que a marca destacou de imediato foi a sua bateria e como esta deverá manter este smartphone ativo. Deverá ser de elevada potência e, segundo revelou a Xiaomi, deverá bater o iPhone 14 de forma clara em tempo de utilização. O gráfico abaixo, mostra a duração da bateria em dias, segundo a Xiaomi.

É esperado também que este smartphone tenham um ecrã OLED com moldura ultra fina de 1,61 mm, resistência à água IP68 e um acabamento num tipo de couro sintético, que promete mais resistência ao desgaste, sujidade ou perda de cor.

Modelo com especificações de topo

O Xiaomi 13 será o primeiro a usar o Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. Deve estar disponível nos tamanhos de 6,2 e 6,7 polegadas, com uma bateria de 4800 mAh e suporte para carregamento rápido de 120 W. Visualmente, poderá ser similar ao que conhecemos do modelo anterior, com exceção do design do sistema de câmaras.

Este novo smartphone deverá custar 749 euros (na China, numa conversão direta). Além da linha Xiaomi 13, a marca deve apresentar também o novo Watch S2 e os Buds 4. Os dispositivos devem ser lançados em dezembro na China, e distribuídos globalmente somente no início de 2023.