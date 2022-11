Problemas a aceder às Finanças? Problema não é seu! Mas não aceda…

O portal acesso.gov.pt, que dá suporte à autenticação de vários utilizadores em portais do Governo, como é o caso do Portal das Finanças, está com problemas no acesso devido ao facto do certificado digital ter expirado. O certificado expirou ontem às 23h59 e ainda não foi renovado.

Se necessitar de aceder ao portal para obter algum tipo de informação, é melhor esperar que o certificado digital seja renovado.

Os Certificados de Segurança SSL – Secure Socket Layer ou TLS – Transport Layer Security permitem-lhe encriptar as comunicações entre o servidor web e os visitantes do seu site.

Ao ativar um certificado SSL o site transmite aos seus visitantes uma imagem de segurança e reforça a preocupação com dados pessoais ou informações sensíveis.

Certificado Digital do portal do Governo expirou...

Se tentar aceder a portais do Governo que necessitem de autenticação, vai receber uma mensagem a indicar a sua ligação não é seguro. Na prática, o que está a acontecer é que o certificado do site expirou ontem e nesse sentido não está garantida a segurança nas comunicações,

Como se pode ver pela imagem seguinte, o certificado de segurança expirou ontem às 23:59:59.

Se tiver ferramentas de segurança instaladas na sua máquina, certamente que bloquearão a comunicação uma vez que não é segura. Se precisar de aceder, espere até que o certificado seja renovado. O Pplware atualizará esta informação assim que tenha mais dados.

Porque se deve ter um certificado SSL?

O roubo de identidade online e alertas sobre sites inseguros são motivos de preocupação nos consumidores e levam à perda de vendas ou visitas. A não existência de um certificado SSL poderá levar a perda de confiança por parte dos visitantes, penalização nos motores de busca e à perda de reputação.

(em atualização)