Novidade do WhatsApp para as Comunidades: eventos e respostas nos grupos de comunicados

Há muito que o WhatsApp deixou de ser apenas uma app de troca de mensagens. Alargou a sua presença para as chamadas, de voz e vídeo, bem como se tornou um ponto central para os utilizadores. Mais que os grupos, tem as comunidades, onde agora aplicou um lote de novidades, com eventos e respostas nos grupos de comunicados.

Desde o lançamento das Comunidades, que tem sido emocionante ver como as pessoas com interesses em comum usam a funcionalidade para manter os grupos ligados e organizados. Este ponto central serve como agregador das pessoas com interesses comuns e que assim podem comunicar livremente.

Para aproximar ainda mais as comunidades, o WhatsApp apresenta uma nova forma de as pessoas organizarem eventos nestes espaços, lançando respostas organizadas para os membros poderem responder a atualizações importantes dos administradores.

Com os eventos, agora ficou mais fácil para as pessoas planearem os seus encontros diretamente no WhatsApp, seja para marcar uma reunião virtual ou um encontro físico. Qualquer pessoa pode criar um evento e as outras pessoas podem responder para que todo o grupo saiba quem participará.

Os convidados também podem encontrar o evento na página de informações do grupo e as pessoas que vão participar vão receber uma notificação automática quando estiver perto da data. Os eventos vão ser lançados primeiro nos grupos que pertencem a uma Comunidade e vão ser implementados em todos os grupos nos próximos meses.

O WhatsApp também adicionará respostas aos grupos de comunicados para os administradores poderem ouvir os seus membros e fazer com que estes grupos sejam um local fácil para se manter a par do que acontece na sua Comunidade. As respostas são agrupadas e minimizadas para poder ver o que as outras pessoas disseram no contexto, e as notificações são silenciadas para todas as pessoas.

Nos próximos meses, o WhatsApp continuará a implementar novas funcionalidades nas Comunidades e nos grupos para as pessoas terem mais ferramentas para manter as suas vidas organizadas no WhatsApp.