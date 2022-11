Tor vs VPN: Qual devo escolher para navegar escondido?

Quem quiser manter as suas atividades online privadas pode deparar-se com uma questão importante – devo usar uma rede privada virtual (VPN) ou a rede anónima Tor? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Há muitos fatores a considerar antes de fazer uma escolha.

Se não sabe o que deve fazer, a ESET dá uma ajuda.

Porquê escolher entre uma VPN e a rede anónima Tor? Será possível usar ambas para obter o melhor dos dois mundos? A ESET, empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, responde a estas e outras questões.

Semelhanças e diferenças entre Tor e VPN

Embora tanto Tor como VPN sejam ferramentas usadas para privacidade online, é importante perceber que servem propósitos diferentes.

Tor foca-se na anonimidade. Depende de uma rede de servidores, conhecidos por nos Tor, que estão situados por todo o mundo. Estes servidores são mantidos por indivíduos e organizações voluntárias que alocam recursos, computadores e largura de banda para suportar as operações da rede.

O Tor funciona ligando o utilizador a uma rede aleatória com pelo menos três nós: um nó de entrada que sabe quem ele é, mas não a informação a que está a aceder, um segundo nó (ou mais) através do qual o tráfego passa para maior anonimidade, e um nó de saída final que é ligado diretamente à página requerida.

Uma vez que os nós de saída enviam a sua própria informação para chegar ao destino final, os voluntários têm que dar consentimento especial para serem usados neste último passo. Isto porque se um utilizador Tor estiver a tentar realizar uma atividade ilegal, a pessoa voluntária associada ao nó de saída é que poderá ser identificada como criminosa.

Para a maior parte dos utilizadores, a anonimidade concedida por Tor não é necessária. Muitos websites populares bloqueiam o tráfego proveniente de Tor e a experiência de navegação é muito mais lenta do que o utilizador comum está habituado. Por causa disto, as VPNs são suficientes para a maior parte dos casos, embora a anonimidade não seja o seu foco principal.

Os fornecedores de VPN dependem de uma rede de servidores dedicados. A partir do momento em que um utilizador se liga a eles, o seu endereço IP será escondido dos websites que visita e apenas a VPN que está a usar saberá a sua verdadeira identidade. Muitos fornecedores de VPN alegam não manter registos da atividade online dos seus utilizadores, mas mesmo assim a anonimidade não é garantida.

As VPNs também têm a vantagem de permitir ao utilizador escolher a localização do servidor a que se está a ligar, permitindo ultrapassar restrições de conteúdo em certos países para aceder a websites bloqueados ou a uma seleção diferente de vídeos em plataformas de streaming.

Posso usar Tor e VPN em simultâneo?

Sim, é possível fazer isto, com algumas vantagens adicionais. A maneira mais óbvia de o fazer é ligar-se primeiro a uma VPN e depois usar o navegador Tor. A isto chama-se "Tor over VPN", e impede o seu ISP de saber que está ligado à rede Tor, criando uma camada adicional de privacidade. Para além disso, também estará a proteger o seu endereço IP contra potenciais ameaças maliciosas.

Por outro lado, a documentação oficial do Tor aconselha não optar por esta via, a não ser para utilizadores avançados. Isto porque embora permita esconder a sua atividade online do seu ISP, não estará a escondê-la do seu fornecedor de VPN, escolhendo confiar nele para não manter registos do seu tráfego. Para além disso, as ligações VPN podem cair momentaneamente, por vezes sem o avisar, e expor o uso de Tor ao seu ISP, mesmo que apenas por instantes.

Em conclusão, Tor e VPN são soluções de privacidade online muito diferentes uma da outra, cabendo a cada utilizador decidir qual delas usar para as suas necessidades num dado momento, podendo até optar por usar ambas ao mesmo tempo.

Para a maior parte dos utilizadores, que só precisam de privacidade e não de anonimidade total, uma VPN é suficiente. Isto porque as VPNs são boas a proteger osutilizadores contra monitorização de atividade online e ameaças em redes Wi-Fi públicas, enquanto mantêm a velocidade e conteúdo disponíveis na web superficial.

Mas para aqueles que procuram a máxima anonimidade possível, Tor pode ser a solução. Embora a rede seja mais conhecida por permitir aceder à chamada “dark web”, o seu principal propósito é escapar à censura governamental.

Seja qual for a solução que mais se adequa à sua situação, tenha em atenção que a privacidade começa consigo mesmo. Por isso tenha cuidado com a informação pessoal que partilha online, e use sempre uma solução de segurança fiável como o ESET Internet Security. De outra forma, não há camada adicional de proteção que o salve.

O Pplware agradece à ESET a escrita do artigo.