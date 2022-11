Análise: impressora 3D Anycubic Kobra Neo, provavelmente a melhor opção de baixo custo

Foi no seu 7º aniversário que a Anycubic lançou duas novas impressoras 3D FDM de baixo custo, a Kobra Go e a Kobra Neo. São impressoras para diferentes públicos mas com preços semelhantes e capazes dos mesmos resultados.

Depois de analisarmos a Kobra Go, hoje trazemos a análise à impressora 3D Anycubic Kobra Neo, uma impressora de montagem simples e rápida, pré-afinada e de preço muito acessível.

Há imensas razões que levam a adquirir uma impressora 3D. Seja por curiosidade, por necessidade profissional ou por mero hobbie, dependendo da razão, haverá um modelo mais adequado ao propósito.

No caso da Anycubic Kobra Neo, trata-se de uma impressora com montagem facilitada (ótimo para principiantes), calibração automática em 25 pontos, com base metálica removível e flexível e com extrusor integrado na hot-end (o chamado direct extruder). Este conjunto traz diversas vantagens ao utilizar, principalmente para quem tem menos experiência ou menos tempo para dedicar a afinações e está mais preocupado em ter um bom resultado... isto, claro, preocupando-se também em gastar pouco dinheiro.

Esta Kobra Neo é compacta, com o filamento colocado na parte superior. Permite retomar a impressão no caso de paragem por falta de energia, e permite também detectar a falta de filamento, se adicionar um sensor vendido separadamente. De resto, no ecrã, na interface e na estrutura, é semelhante à Kobra Go.

Acerca da Anycubic A Anycubic é uma empresa líder na indústria de impressoras 3D, especializada em I&D, fabrico e venda de impressoras 3D. Oferece uma montra abrangente de impressoras económicas, inteligentes e de alto desempenho direcionadas a diferentes tipos de consumidor, incluindo amadores, estudantes e designers. Fundada em 2015, tem o compromisso de impulsionar a tecnologia de impressão 3D, permitindo que pessoas de todos os setores deem largas à imaginação e transformem a criatividade em realidade.

Na caixa da Anycubic Kobra Neo

Tal como já é hábito na Anycubic, o material vem todo muito bem acondicionado e organizado, com a impressora desmontada em apenas 4 módulos para uma montagem mais fácil. Assim, na caixa podemos encontrar:

Base da impressora (inclui base de impressão com motor do eixo Y, fonte de alimentação e todo o sistema de controlo) e cabeça de impressão com extrusor

Módulo verical, com motores dos eixos X e Z, com rolamentos e correia afinados

Suporte rolo filamento

Ecrã a cores 2,4" com botão rotativo e clicável

Parafusos e anilhas

Base magnética rugosa, destacável e dobrável

Kit de ferramentas

Cartão de memória de 8 GB com leitor USB

Bico de substituição

Cabo de alimentação

Filamento de teste (10 metros)

Especificações Cor: preta

Material da estrutura da máquina: liga de alumínio

Área de impressão: 220 x 220 x 250 mm

Precisão de impressão: 0,1 mm

Espessura da camada: 50 a 300 μm

Diâmetro do bico (nozzle): 0,4 mm

Velocidade de impressão: máx 100 mm/s

Temperatura máxima bico: 260ºC

Temperatura máxima base: 110ºC

Ruído funcionamento: máx 58 dB

Suporte de material de filamento: PLA, ABS, PETG, TPU, etc

Método de impressão: cartão microSD (offline), ligação USB ao PC (online)

Software de impressão (slicer): Cura, Repetier-Host, Simplify 3D, entre outros

Tamanho do produto: 445 x 443 x 490 mm Outras características Extrusora integrada (direct extruder)

Tecnologia de nivelamento Anycubic LeviQ, com 25 pontos

Base metálica magnética, para facilitar a remoção dos objetos

Velocidade máxima de impressão acima da média (100 mm/s)

Ajuste rápido de tensão das correias

Sensor de filamento opcional

Montagem

Um dos pontos positivos da Kobra Neo é a facilidade de montagem. Com apenas 4 módulos separados, em poucos minutos é possível montar toda a impressora e dar início à primeira impressão, sem que precise de aprender a afinar o que quer que seja. É algo relativo, mas os 10 minutos que a marca refere são totalmente realistas.

O primeiro passo é aparafusar o perfil verical à base. Basta colocar os 2 parafusos de cada lado e a montagem da estrutura principal fica finalizada.

Depois basta colocar o sensor de fim de curso no eixo dos X e aparafusar a cabeça de impressão ao grupo de rolamentos já colocado e afinado. Depois, os passos mais fáceis, aparafusar o suporte do ecrã e ligar a respectiva ficha, e aparavusar o suporte para o filamente na parte superior.

Feito! Está tudo montado e pronto para fazer a calibração automática.

Base metálica, magnética e dobrável

Na impressão 3D FDM, a base aquecida é importantíssima para ajudar a que o material não arrefeça tão rapidamente, permitindo assim fazer uma melhor fixação. Além disso, ajuda a prevenir a deformação dos materiais, principalmente os cantos em peças de maior tamanho, que tendem a levantar com o arrefecimento.

Em conjunto com a base aquecida, que por vezes apenas tem um vidro simples, há depois materiais que ajudam a reforçar a aderência, como spray de fixação, laca para o cabelo, cola stick, fita-cola de papel ou... uma superfície com bom revestimento, que é o caso.

A Kobra Neo, à semelhança da Kobra Go, tem uma cama com um material magnético, semelhante aos autocolantes "dos frigoríficos", e a base de impressão é um chapa metálica removível com uma superfície rugosa, num material que parece uma resina epóxi. Para impressões grandes, cuja remoção do objeto é sempre um desafio, o processo é facilitado com a possibilidade de retirar a base e dobrá-la ligeiramente, descolando assim o objeto com facilidade.

O material fixa muito bem ao revestimento, não sendo necessário qualquer procedimento extra para melhorar a aderência, mas notei algo que pode ser indesejável e merece ser referido: a rugosidade da superfície fica marcada no objeto impresso. Para algumas finalidades específicas acredito que essa rugosidade não seja desejável. Para esses casos, o mais fácil será usar o "bom e velho" vidro com laca.

Funcionalidades disponíveis

A partir do ecrã da impressora é possível aceder a várias funcionalidades, desde o nivelamento, pré-aquecimento, ajuste offset, colocação/remoção de filamento no extrusor, etc.

Existem depois outras funcionalidades como o movimento dos motores para qualquer posição, o ajuste manual de temperatura, a configuração de um coeficiente de velocidade e desbloquear os motores.

Durante a impressão, estão também disponíveis todos os ajustes, algo muito útil quando é identificado um valor desadequado já durante a impressão.

A interação é simples e intuitiva. O vídeo abaixo demonstra a navegação pelos menus na Kobra Go, que tem a mesma interface:

Os primeiros resultados

Assim que a montagem é concluída, é recomendável fazer o processo de auto-nivelamento, mesmo sendo a impressora pré-afinada de fábrica. O sensor capacitivo avalia a distância nos 25 pontos de calibração, onde depois todo o ajuste necessário é feito automaticamente pelo firmware da impressora.

Como já faço habitualmente nas impressoras da Anycubic, iniciei a impressão do modelo incluído no cartão microSD, do mocho no tronco de madeira. Reparei que, tal como aconteceu com a Kobra Go, há um offset na distância à base (eixo Z). Não sei exatamente a razão de tal acontecer, se o sensor está propositadamente colocado mais abaixo por questões de segurança (não raspar a base inadvertidamente), ou para estar preparada para nozzles mais compridos. Seja como for, bastou uma afinação no offset do eixo Z, feita "a olho", e iniciar novamente a impressão. O valor de offset a que cheguei desta vez foi -1,020.

Sem mais afinações, ficam os resultados de algumas impressões.

Gostei muito do resultado do mocho, feito "à pressa" e sem cuidados nem ajustes (um G-code afinado de fábrica para esta impressora) mas não gostei tanto dos outros resultados. A razão está nos parâmetros que terei escolhido no Ultimaker Cura (aplicação slicer) pois este modelo não existe nos presets disponíveis. No cartão microSD que acompanha a impressora, estão presentes 3 perfis para diferentes tipos de filamento (PLA, TPU, ABS).

Tal como na análise da Anycubic Kobra Plus, também aqui foi utilizado o filamento Silk PLA+ da Anycubic.

Veredicto

A impressora 3D Anycubic Kobra Neo é especialmente concebida para principiantes ou para quem não se quer chatear com montagem e afinações. Em poucos minutos está pronta a funcionar, ocupa pouco espaço na mesa, e consegue uma área de impressão muito razoável, suficiente para a esmagadora maioria das necessidades.

Tem características inteligentes, como auto-nivelamento, ecrã a cores com interação intuitiva, base aquecida com superfície removível e flexível, sistema de ajuste rápido de tensão das correias, entre outros. Todos eles são aspetos que geralmente não estão disponíveis em modelos de entrada de gama, mas que, tal como o fez com o Kobra Go, também nesta Kobra Neo inclui essas características diferenciadoras.

Relativamente ao que difere da Kobra Go, é essencialmente a montagem, que no modelo Kobra Go um verdadeiro DIY, com muito que fazer, e também o tipo de extrusão, que na Neo é Direct e na Go é Bowden. Há vantagens e desvantagens, mas basicamente o tipo Direct tem melhorias na retração e permite utilização de motores mais pequenos, mas o sistema está sujeito a temperaturas elevadas por estar próximo da hot-end. Já no tipo Bowden, não submete tanto peso à cabeça de impressão, o que permite movimentos com menor inércia, mas a resposta é mais lenta (devido a folgas e tensões no tubo de teflon) e é mais restrito em tipos de filamento.

A impressora 3D Anycubic Kobra Neo está disponível no mercado europeu por 249€, com envio gratuito feito a partir da Europa. Poderá ainda beneficiar de um desconto adicional de 10€ na primeira compra se subscrever a newsletter.já a partir do dia 10 de outubro, em pré-venda por um preço de 219€. Não deixe de ver também a nossa análise à Anycubic Kobra Go que, como já referido, é uma impressora mais virada para os entusiastas.

O Pplware agradece à Anycubic a cedência da impressora Anycubic Kobra Neo para análise.

