Análise – impressora 3D Anycubic Kobra Go – uma excelente opção para os makers

O mundo da impressão 3D beneficiou bastante do interesse dos "makers" em dar vida às criações virtuais. As marcas atualmente no mercado já são imensas e é o utilizador que sai a ganhar com a forte competitividade, conseguindo obter cada vez melhores produtos ao menor preço. A Anycubic é um excelente exemplo disso.

Hoje trazemos a análise à nova impressora 3D Anycubic Kobra Go, uma impressora focada em quem gosta de "meter a mão na massa", montar a impressora quase peça por peça e afinar todos os pormenores.

Há impressoras para diferentes públicos, com diferentes objetivos e para, digamos, diferente disponibilidade ou paciência. A nova Anycubic Kobra Go é destinada a quem quer pagar pouco e concretizar todo o processo de montagem, aprender a influência de cada afinação no resultado final e, naturalmente, ter a sensação de realização após superar o desafio. Mas atenção, todo o processo está bem documentado, não só num manual com instruções de montagem bem detalhadas, como também num vídeo incluído com todo o processo demonstrado, disponível no cartão microSD que acompanha a impressora.

Esta Kobra Go trata-se, portanto, de uma impressora FDM de entrada gama, com uma estrutura vulgar, mas com pormenores que a distinguem: é compacta, tem auto-nivelamento, tem base aquecida com superfície de metal dobrável para facilitar a remoção dos objetos, permite retomar uma impressão na falta de eletricidade, e muito mais.

Acerca da Anycubic A Anycubic é uma empresa líder na indústria de impressoras 3D, especializada em I&D, fabrico e venda de impressoras 3D. Oferece uma montra abrangente de impressoras económicas, inteligentes e de alto desempenho direcionadas a diferentes tipos de consumidor, incluindo amadores, estudantes e designers. Fundada em 2015, tem o compromisso de impulsionar a tecnologia de impressão 3D, permitindo que pessoas de todos os setores deem largas à imaginação e transformem a criatividade em realidade.

Na caixa da Anycubic Kobra Go

O material vem todo muito bem acondicionado e organizado, e na caixa podemos encontrar:

Base da impressora (inclui base de impressão com motor do eixo Y, fonte de alimentação e todo o sistema de controlo) e cabeça de impressão

Perfis verticais

Kit motor eixo X e E0 (filamento) com polias de rolamento

Bloco passivo eixo Z

Motor eixo Z e varão roscado

Carreto de extremidade do eixo X

Tensor eixo X

Correia eixo X

Noz anti-retrocesso eixo Z

Suporte rolo filamento

Diversos parafusos e anilhas em sacos numerados

Ecrã a cores 2,4" com botão rotativo e clicável

Base magnética rugosa, destacável e dobrável

Kit de ferramentas

Cartão de memória de 8 GB com leitor USB

Bico de substituição

Elemento para deteção fotoelétrica do eixo Z

Cabo de alimentação

Filamento de teste (10 metros)

Massa lubrificante

Especificações Cor: preta

Material da estrutura da máquina: liga de alumínio

Área de impressão: 220 x 220 x 250 mm

Precisão de impressão: 0,1 mm

Espessura da camada: 50 a 300 μm

Diâmetro do bico (nozzle): 0,4 mm

Velocidade de impressão: máx 100 mm/s

Temperatura máxima bico: 260ºC

Temperatura máxima base: 110ºC

Ruído funcionamento: máx 58 dB

Suporte de material de filamento: PLA, ABS, PETG, TPU, etc

Método de impressão: cartão microSD (offline), ligação USB ao PC (online)

Software de impressão (slicer): Cura, Repetier-Host, Simplify 3D, entre outros

Tamanho do produto: 445 x 443 x 490 mm Outras características Processo de montagem passo a passo

Tecnologia de nivelamento Anycubic LeviQ, com 25 pontos

Base metálica magnética, para facilitar a remoção dos objetos

Velocidade máxima de impressão acima da média (100 mm/s)

Ajuste rápido de tensão das correias

Sensor de filamento opcional

Montagem

Este é um dos pontos de destaque da Kobra Go... claro, para determinado tipo de utilizadores. A duração do processo é variável, mas para quem não está habituado é possível que demore cerca de 1 hora até que tudo fique operacional e minimamente afinado.

Na base (eixo Y) e na cabeça de impressão não é necessária intervenção, mas tudo o resto tem de ser montado e posteriormente afinado. O processo não é trivial mas as ajudas são boas, onde podemos contar com o manual de instruções de montagem e, caso necessário, um vídeo que mostra tudo detalhado.

Resumidamente, no processo de montagem é necessário:

Aparafusar os perfis verticais que vão suportar o eixo X, com a cabeça de impressão, e também o rolo de filamento

Aparafasar o motor Z e o varão roscado com a noz devidamente colocada

Aparafusar os elementos com polias de rolamento ao eixo X

Colocar a correia dentada no eixo X, juntamente com a cabeça de impressão e o tensor

Aparafusar o eixo X à noz do eixo Z

Aparafusar o ecrã às estrutura

Aparafusar o suporte de rolo de filamento

Ligar todas as fichas

Afinar todas as polias de rolamento com eixo excêntrico para tirar as folgas das partes móveis nos perfis

Lubrificar o varão roscado do eixo Z

Afinar a tensão nas correias

Colocar o filamento e testar

A parte mais exigente é a afinção das polias de rolamento do eixo X (que rolam sobre os perfis verticais). Como apenas uma haste do eixo Z é motorizada, é muito importante que tudo esteja muito bem afinado para não haver folgas nem apertos em demasia. Neste passo, se não estiver a compreender a explicação do manual, ou se a afinação não estiver a correr bem, deve seguir o passo a passo pelo vídeo, que esclarece muito melhor como proceder.

Base metálica, magnética e dobrável

Na impressão 3D FDM, a base aquecida é importantíssima para ajudar a que o material não arrefeça tão rapidamente, permitindo assim fazer uma melhor fixação. Além disso, ajuda a prevenir a deformação dos materiais, principalmente os cantos em peças de maior tamanho, que tendem a levantar com o arrefecimento.

Em conjunto com a base aquecida, que por vezes apenas tem um vidro simples, há depois materiais que ajudam a reforçar a aderência, como spray de fixação, laca para o cabelo, cola stick, fita-cola de papel ou... uma superfície com bom revestimento, que é o caso.

A Kobra Go tem uma cama com um material magnético, semelhante aos autocolantes "dos frigoríficos", e base de impressão é um chapa metálica removível com uma superfície rugosa, num material que parece uma resina epóxi. Para impressões grandes, cuja remoção do objeto é sempre um desafio, o processo é facilitado com a possibilidade de retirar a base e dobrá-la, descolando assim facilmente o objeto.

O material fixa muito bem ao revestimento, não sendo necessário qualquer procedimento extra para melhorar a aderência, mas notei algo que pode ser indesejável: a rugosidade da superfície fica marcada no objeto impresso. Para algumas finalidades específicas acredito que essa rugosidade não seja desejável. Para esses casos, o mais fácil será usar o "bom e velho" vidro com laca.

Funcionalidades disponíveis

A partir do ecrã da impressora é possível aceder a várias funcionalidades, desde o nivelamento, pré-aquecimento, ajuste offset, colocação/remoção de filamento no extrusor, etc.

Existem depois outras funcionalidades como o movimento dos motores para qualquer posição, o ajuste manual de temperatura, a configuração de um coeficiente de velocidade e desbloquear os motores.

Durante a impressão, estão também disponíveis todos os ajustes, algo muito útil quando é identificado um valor desadequado já durante a impressão.

A interação é simples e intuitiva. O vídeo abaixo demonstra a navegação pelos menus.

Os primeiros resultados

Após a montagem e as devidas afinações, é necessário fazer o processo de auto-nivelamento. O sensor capacitivo avalia a distância nos 25 pontos de calibração, onde depois todo o ajuste necessário é feito automaticamente pelo firmware da impressora.

Por fim, iniciei a impressão do modelo incluído no cartão, do mocho no tronco de madeira, e verifiquei a distância à base era demasiada. Bastou uma afinação no Offset do eixo Z, feita "a olho", e iniciar novamente a impressão. O valor de Offset a que cheguei foi -0,900.

Sem mais afinações, ficam os resultados de 3 impressões.

Há margem para melhoria, onde já foi identificada uma necessidade de afinar melhor o movimento do eixo Z. É possível que o Offset do eixo Z precise também de um ligeiro ajuste. No entanto, dado o tipo de montagem DIY ("faça você mesmo") e os diversos pormenores onde há margem para erro, considero que os primeiros resultados foram excelentes.

No cartão microSD que acompanha a impressora, estão presentes 3 perfis para diferentes tipos de filamento. Utilizei o perfil de PLA mas, nos objetos onde fiz o Slice (3DBenchy e XYZ cube) a qualidade foi notoriamente inferior ao mocho, cujo gcode já vinha feito. É possível que algum parâmetro esteja diferente, pelo que vale a pena analisar esta questão com maior pormenor.

Tal como na análise da Anycubic Kobra Plus, também aqui foi utilizado o filamento Silk PLA+ da Anycubic.

Veredicto

A impressora 3D Anycubic Kobra Go tem diversos pormenores que a colocam numa posição muito interessante. Ocupa pouco espaço na mesa, graças ao seu design compacto, e consegue uma área de impressão muito razoável, suficiente para a esmagadora maioria das necessidades.

Depois, características como auto-nivelamento, ecrã a cores com interação intuitiva, base aquecida com superfície removível e flexível, sistema de ajuste rápido de tensão das correias, entre outros, são aspetos que geralmente não estão disponíveis em modelos de entrada de gama, mas que a Anycubic apresenta aqui de forma muito competente.

O processo de montagem é agradável, muito bem documentado, e tudo correu como esperado, sem qualquer percalço. Ao nível de ruído, pode-se dizer que é uma impressora silenciosa, comparando com outras impressoras já testadas.

A impressora 3D Anycubic Kobra Go estará disponível para o mercado europeu já a partir do dia 10 de outubro, em pré-venda por um preço de 219€. Em breve, apresentaremos também a análise da impressora Anycubic Kobra Neo, também muito promissora em tudo o que oferece.

O Pplware agradece à Anycubic a cedência da impressora Anycubic Kobra Go para análise.

Anycubic Kobra Go