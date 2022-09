A Microsoft vai descontinuar o seu teclado SwiftKey dedicado ao iOS

Uma das compras que a Microsoft fez ao longo dos últimos anos foi o SwiftKey. Este teclado tem presença em todos os sistemas operativos móveis e tem ao longo do tempo conquistado espaço importante nestas mesmas plataformas.

A versão dedicada ao iOS tem agora uma novidade que vai ser muito pouco apreciada pelos utilizadores. Será removido da App Store da Apple e não irá voltar, deixando de estar disponível para quem o quiser instalar mais tarde.

O teclado SwiftKey tem-se adaptado aos sistemas onde é permitido ter este extra. Se no Android esta á uma opção acessível há muitos anos, apenas em 2014 a Apple abriu a porta a esta personalização no iOS e assim à proposta da Microsoft.

Agora essa opção deixa de estar presente e dentro em breve será mesmo removida da App Store da Apple. Segundo a página de suporte da Microsoft, o teclado SwiftKey é removido já no próximo dia 05 de outubro.

Estamos a encerrar o suporte para o Microsoft SwiftKey iOS. Obrigado por ser um utilizador do nosso produto. Visite data.swiftkey.com para obter detalhes sobre como gerir os seus dados. A aplicação será removida da App Store a 5 de outubro de 2022

Apesar de ser removido da loja de apps da Apple, este não vai deixar de funcionar no iPhone ou no iPad, pelo menos por agora. Não poderá ser instalada posteriormente, mesmo pode utilizadores que tenham já antes instalado o teclado SwiftKey.

A Microsoft não apresentou a razão para esta mudança, até porque este teclado tem evoluído muito, ao ponto de ter sido adaptado para ser a proposta no Windows 10 e 11. Especula-se que poderá estar associado às (poucas) opções que a Apple dá aos programadores e ao controlo que aplica.

Se nunca testou o teclado SwiftKey, que a Microsoft comprou há alguns anos, é agora o momento certo para o fazer no iPhone ou no iPad. Será já na próxima semana que este será removido da App Store e assim desaparecer para sempre do iOS.