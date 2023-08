Análise ao Mini PC Beelink SER5 Pro 5800H

O computador é hoje uma máquina essencial em qualquer casa, seja para trabalhar, para realizar tarefas mais burocráticas, fazer os trabalhos da escola ou simplesmente para assistir a vídeos ou a jogar. Um mini PC poderá ser uma melhor opção quando comparado com uma torre, tendo ainda dimensão ótima para ser colocado em qualquer parte da casa ou mesmo para fora, sempre que necessário. O Mini PC Beelink SER5 Pro 5800H é potente máquina em termos de processamento, tal como poderá comprovar através da nossa análise completa.

Características Gerais do Mini PC Beelink SER5 Pro

O Beelink SER5 Pro está disponível com o processador AMD Ryzen 7 5800H, com 16 GB de RAM DDR4 em Dual-Channel (possibilidade de upgrade) e com 500 GB de armazenamento SSD (possibilidade de upgrade ou acrescentar). À parte disso, tem uma GPU integrada AMD Radeon Graphics, Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, Dual LAN GBit (1 Gbit + 2,5 Gbit), e traz o Windows 11 Pro instalado.

Quanto à expansão de RAM e armazenamento, tem 2 slots DDR4 e é fornecido com 2 módulos de 8 GB. No entanto, suporta até um máximo de 64 GB de RAM, utilizando para isso 2 módulos de 32 GB.

Quanto ao armazenamento, além do módulo M.2 2280 de 500 GB fornecido, tem um outro slot M.2 2280 SATA, suportando até um máximo de 2 TB. Tem ainda disponível uma baia para SSD 2,5", numa interface SATA interna.

A caixa inclui:

Mini PC Beelink SER5 Pro

Adaptador de corrente 19V/3A 57W com ficha europeia

Suporte para adaptação VESA + parafusos

2 cabos HDMI (tamanhos diferentes)

Manual de instruções rápidas

Especificações completas CPU: AMD Ryzen 7 5800H 8 Cores, 16 Threads Burst frequency 2,4 GHz

AMD Ryzen 7 5800H 8 Cores, 16 Threads Burst frequency 2,4 GHz GPU: AMD Radeon Graphics

AMD Radeon Graphics RAM: 16 GB DDR4 (2 x 8 GB)

16 GB DDR4 (2 x 8 GB) ROM: 500 GB (Kingston SSD M.2 NVMe)

500 GB (Kingston SSD M.2 NVMe) Sistema operativo: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro HDMI: 2.0 (x2)

2.0 (x2) Wi-Fi: : 802.11ax Intel Wi-Fi 6 AX201

: 802.11ax Intel Wi-Fi 6 AX201 LAN: : Gbit

: Gbit Bluetooth : 5.2

: 5.2 USB: 3 x USB 3.2; 1 x USB 2.0; 1 x USB Type-C

3 x USB 3.2; 1 x USB 2.0; 1 x USB Type-C Áudio: jack 3,5 mm / HDMI 2.0 multichannel

jack 3,5 mm / HDMI 2.0 multichannel Dimensões e peso: 42 x 113 x 126 mm, 455 g

42 x 113 x 126 mm, 455 g Preço: 399 €

399 € Mais info

Design

O Mini PC Beelink SER5 Pro tem um design simples e cuidado. A estrutura é em alumínio e plástico, com a parte superior em rede metálica para maior dissipação do calor. O logótipo da Beelink, da AMD e os autocolantes do processador e gráfica estão posicionados também nesta zona superior.

Na zona frontal existe o botão Power (com LED) e o botão CLR CMOS, para restaurar as configurações da BIOS. Existem também 2 portas USB A 3.0, jack para som e microfone, e uma porta USB C.

Já na parte traseira está colocada a ficha para alimentação, a porta LAN, portas de vídeo HDMI, 1 porta USB A 3.0 e outra porta USB A 2.0. Ainda na traseira, na zona superior, existem as saídas de ar das ventoinhas do dissipador.

Nas laterais existem apenas aberturas para permitir a circulação de ar, com perfurações dos 2 lados. Na parte inferior tem a inscrição do produto e número de série, a furação para o suporte adaptador VESA e pés de borracha.

Desempenho

O processador integrado no Beelink SER5 Pro apresenta um processador atualizado e uma nova geração de tecnologia patenteada de dissipação de calor. Além disso, integra uma ventoinha do sistema para refrescar a memória, SSD e HDD em conjunto com a ventoinha original da CPU. Desta forma, o sistema de dissipação de calor garante um desempenho mais estável do sistema e um aumento da eficiência do arrefecimento, evitando que o computador sobreaqueça durante o uma utilização prolongada.

Durante a utilização, as tarefas mais simples, principalmente no browser, foram executadas com a maior eficácia. Aliás, o desempenho deste computador é surpreendente, quando pensamos numa máquina tão pequena. Em termos de desempenho gráfico, tanto em jogos quanto em edição de vídeo e foto, foi uma agradável experiência, ainda que não estejamos perante uma máquina pensada exatamente para esse propósito.

Foram ainda realizados vários benchmarks, para que possa ter um termo de comparação relativamente ao desempenho do seu computador.

Veredicto

Ter um mini PC é uma opção ideal para quem quer ter um computador em casa, numa secretária, mas pretende manter o espaço minimalista, sem o tamanho de uma torre a ocupar espaço ou um portátil que acaba por trazer pouco conforto se for utilizado durante longas horas.

Este modelo em particular, pode facilmente ser acoplado a qualquer monitor com estrutura VESA, mas também pode ficar na secretária ao lado do monitor sem ocupar muito espaço, pode ser levado para a sala para ligar à TV ou a mesmo a um projetor. E, se por algum motivo, for necessário levar o computador para algum lado para fora de portas, o seu transporte também será muito simples e confortável.

O desempenho, considerando o processador que integra, é muito bom, algo que já era expectável. É eficaz na execução de tarefas, não aquece demasiado em tarefas mais exigentes ou durante longos períodos de utilização. Onde podemos dizer menos surpreende será no desempenho gráfico, ainda assim nas tarefas como edição de vídeo e fotos, ou até mesmo em jogos até teve um bom comportamento.

Permite fazer upgrades na memória e armazenamento com toda a facilidade. Embora tenha os 2 slots de RAM já ocupados (que podem passar de 2x 8GB para 2x 32GB), tem um socket M.2 SATA livre e uma ligação SATA com baia 2.5" também disponível.

Ao contrário de outros modelos que já aqui testámos, este modelo faz muito pouco ruído, muito semelhante a um computador portátil moderno.

O MiniPC Beelink SER5 Pro 5800H está disponível a partir de 399€ (IVA incluído), com opções de 16GB/32GB de RAM e 500GB/1TB de armazenamento SSD. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida, gratuita e sem custos adicionais.

Beelink SER5 Pro 5800H

Este e outros MiniPCs estão disponíveis na Beelink, para outros preços e outros propósitos.

O Pplware agradece à Beelink pela cedência do Beelink SER5 Pro 5800H para análise.